Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng quay ngoắt tăng nhẹ

Tới 9h50' hôm nay (ngày 7/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.696,5 USD/ounce, giảm 15,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.707,9 USD/ounce, giảm 11,1 USD/ounce so với đêm qua.

Đêm 6/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.712 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.719 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới 24h qua

Giá vàng thế giới đêm 6/9 thấp hơn khoảng 6,0% (109 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 49,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 6/9.

Giá vàng trên thị trường quốc tế biến động mạnh, tăng nhanh rồi giảm sâu theo những biến khó lường trên thị trường tiền tệ quốc tế. Đồng USD treo cao, trong khi Nhân dân tệ và euro giảm sâu.

Trong phiên trước, vàng có xu hướng hồi phục và lấy lại ngưỡng 1.700 USD/ounce sau khi đồng USD ngừng tăng (sau khi lên đỉnh 20 năm) và giới đầu tư tìm đến vàng như một kênh đầu tư an toàn nhưng không sinh lời.

Tuy nhiên, vàng đã nhanh chóng giảm khi mà nhiều dự báo cho rằng đồng bạc xanh có thể còn tiếp tục đi lên theo dự báo lộ trình tăng lãi suất cứng rắn của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), với khả năng lãi suất cơ bản có thể lên trên ngưỡng 4% (từ mức 2,5% hiện tại) và được duy trì ở mức cao cho tới hết 2023.