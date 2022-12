Giá vàng hôm nay 7/12: Vàng quay đầu giảm mạnh

Tới 9h39' hôm nay (ngày 7/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.773,5 USD/ounce, giảm 3,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.786,3 USD/ounce, tăng 0,3 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Đêm 6/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.777 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.786 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 6/12 thấp hơn khoảng 2,4% (44 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 6/12.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng mạnh trở lại sau khi chịu áp lực bán trong phiên đầu tuần. Đồng USD giảm.

Vàng vẫn đang ở trong xu hướng tăng theo phân tích kỹ thuật.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại sau khi tụt giảm trong phiên đầu tuần. (Ảnh: Hoàng Hà)

Vàng tăng trở lại do giới đầu tư kỳ vọng sức cầu đối với mặt hàng này tăng khi quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới - Trung Quốc nới lỏng chính sách phòng dịch Covid-19.