Giá vàng hôm nay 7/12/2023 xoay chiều, vàng SJC giảm từ đỉnh cao

Giá vàng quốc tế hôm nay 7/12/2023

Lúc 9h01' hôm nay (ngày 7/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.027,3 USD/ounce, tăng 5,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.045,4 USD/ounce.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua (Ảnh: Kitco)

Đêm 6/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới đứng quanh ngưỡng 2.022 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2042 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 6/12 cao hơn khoảng 10,9% (198 USD/ounce) so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 60,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 6/12.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau khi đạt đỉnh lịch sử 2.150 USD/ounce. (Ảnh: KC)

Giá vàng thế giới giảm 2 phiên liên tiếp và so với đỉnh cao 2.150 USD/ounce, mặt hàng này đã "bốc hơi" khoảng 130 USD/ounce.

Vàng giảm chủ yếu do giới đầu tư trên thế giới ồ ạt chốt lời khi tăng quá nhanh. Vàng còn giảm do USD tăng trở lại trong vài phiên gần đây. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt) tăng hơn 1% trong tuần này.

Đồng USD tăng trở lại khi nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thận trọng về việc hạ lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ khá bền bỉ. Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn liên tục nhấn mạnh về nhiệm vụ kéo lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2%.

Tuy nhiên, chỉ số DXY không tăng mạnh. Triển vọng USD vẫn khá u ám bởi khả năng Fed giảm lãi suất trong năm 2024 gần như chắc chắn.