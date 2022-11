Giá vàng hôm nay 7/11: Vàng SJC lao dốc, giảm tới nửa triệu đồng/lượng

Nhiều dữ liệu kinh tế vẫn bất lợi cho giá vàng. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng thế giới

Tới 9h15' hôm nay (ngày 7/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.670,8 USD/ounce, giảm 11,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.676,1 USD/ounce, giảm 0,5 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 52,1 USD/ounce lên 1.682,7 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York tăng 47,5 USD lên 1.676,6 USD/ounce.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, thì chênh lệch giữa giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) và giá vàng SJC trong nước vào khoảng 16,67 triệu đồng/lượng.