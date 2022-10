Giá vàng hôm nay 7/10: Mỹ cứng rắn, USD nhích dần lên, vàng chùng xuống

Giá vàng hôm nay chùng xuống do USD tăng trở lại. (Ảnh: Hoàng Hà)

Vàng chịu áp lực giảm chủ yếu do đồng USD có xu hướng tăng trở lại. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt tăng thêm hơn 0,5 điểm so với phiên liền trước lên 111,84 điểm.

Vào đầu tuần này, một số ý kiến cho rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể bớt cứng rắn trong kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ của mình sau khi Ngân hàng Trung ương Úc có động thái nhẹ tay (tăng lãi suất chỉ 25 điểm phần trăm, thay vì mức 50 điểm như dự báo của thị trường) trong bối cảnh nhiều ngân hàng lớn trên thế giới rơi vào tình trạng căng thẳng thanh khoản như Credit Suisse).

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế tích cực hơn của Mỹ được công bố trong tuần và những bình luận vẫn còn rất “diều hâu” từ các quan chức Fed đã làm phai mờ những kỳ vọng như vậy.

Trên Kitco, một nhà phân tích cho rằng, sẽ là sai khi kỳ vọng Fed bắt đầu nới lỏng các chính sách tiền tệ ngay khi nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu xấu đi. Chuyên gia này cho rằng Fed sẽ phải duy trì sự kiểm soát chặt chẽ cho đến khi lạm phát bắt đầu giảm đáng kể.