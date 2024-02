Giá vàng hôm nay 6/2/2024 giảm, mờ mịt động lực tăng giá

Giá vàng quốc tế

Giá vàng trên sàn Kitco (lúc 20h, ngày 5/2, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.021 USD/ounce, giảm 0,89% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.038 USD/ounce, giảm 0,78% so với đầu phiên.