Giá vàng hôm nay 6/12: Vàng thế giới rơi tự do, trong nước bật tăng

Giá vàng quốc tế hôm nay

Đến 14h49' hôm nay (ngày 6/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.771 USD/ounce, giảm 1,6 USD/ounce so với buổi sáng. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.782,6 USD/ounce, giảm 4,9 USD/ounce so với sáng nay.

Tới 9h39' hôm nay (ngày 6/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.772,6 USD/ounce, giảm 23,8 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.787,5 USD/ounce, giảm 22,7 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay lúc 20h00 (theo giờ Việt Nam) tại Mỹ ở mức 1.797,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2023 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 1.810,2 USD/ounce.

Xu hướng làm chậm tốc độ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tạo thêm động lực cho thị trường vàng, thông qua việc vàng đã lên mức 1.800 USD/ounce. Tuy nhiên, các nhà phân tích đang theo dõi, liệu vàng có thể thu hút lượng mua vào tiếp theo trong thời gian tới.

Thị trường vàng trở nên tích cực hơn sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết, 263.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng 11, vượt mức kỳ vọng của các nhà phân tích dự đoán chỉ tăng lên 200.000 việc làm. Đồng thời, tiền lương tăng lên 5,1% trong năm, cao hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường.