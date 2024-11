Giá vàng hôm nay 6/11/2024: Vàng miếng rời xa 90 triệu, vàng nhẫn tiếp đà giảm

Giá vàng hôm nay 6/11/2024 trên thị trường quốc tế chịu áp lực bán ra khá cao khi tâm lý phòng thủ lên cao. Trong nước, vàng SJC rời xa ngưỡng 90 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tiếp đà giảm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/11, giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết 87-89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng ở 2 chiều so với phiên liền trước. Vàng nhẫn cũng suy giảm khoảng 200.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 400.000 đồng ở chiều bán ra. Chiều 5/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 86,8-88,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 87,5-88,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng thế giới ở quanh mức 2.740 USD/ounce sau khi lập đỉnh cao lịch sử mới, ở mức 2.789 USD/ounce ghi nhận vào chiều 30/10. Tới 20h tối 5/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.739 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.749 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 5/11 cao hơn khoảng 32,8% (676 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 84,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 5/11. Giá vàng hôm nay chịu áp lực trước bầu cử Mỹ. Ảnh: HH Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực bán ra khá cao khi tâm lý phòng thủ tăng. Giới đầu tư chờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ giữa ông Donald Trump và bà Kamala Harris. Vàng giảm bất chấp đồng USD cũng suy yếu đôi chút. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác) tối 5/11 (giờ Việt Nam) về ngưỡng 103,7 điểm, so với mức 104,3 điểm hồi cuối tháng 10. Giới đầu tư có dấu hiệu đặt cược vào khả năng thắng cử của ông Donald Trump và lo ngại vị tỷ phú này sẽ không muốn USD quá mạnh. Mặc dù USD yếu hơn nhưng vàng cũng chịu áp lực bán ra do giới đầu tư có xu hướng đề phòng những biến động không mong muốn khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra cũng như kết quả và những tác động của nó. Dự báo giá vàng Trong khi đó, lực mua cũng yếu hơn trước kia trong tuần có nhiều sự kiện nhất trong năm, gồm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5/11 và cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 7/11. Hiện thị trường phản ánh 95,9% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất chính 0,25 điểm phần trăm, từ mức 4,75-5%/năm xuống 4,5-4,75%/năm. Tính từ đầu năm tới nay, giá vàng giao ngay đã tăng khoảng 32%. Tuy nhiên, một số dự báo cho rằng, vàng sẽ vẫn tiếp tục tăng giá, có thể lên 2.800 USD/ounce vào cuối năm nay và 3.000 USD/ounce trong năm 2025 cho dù ông Trump hay bà Harris lên làm tổng thống Mỹ. Trong một báo cáo gần đây, Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra đánh giá cho rằng, vàng là kim loại đáng chú ý trong năm 2025.