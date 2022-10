Giá vàng hôm nay 6/10: Vàng đột ngột lao dốc, mất mốc 66 triệu đồng

Tới 9h20' hôm nay (ngày 6/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.721,6 USD/ounce, tăng 13,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.730,3 USD/ounce, tăng 17,7 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ vàng thế giới trong 24h qua

Đêm 5/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.708 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.712 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 5/10 thấp hơn khoảng 6,2% (113 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 49 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 5/10.

Giá vàng trên thị trường quốc tế quay đầu giảm sau cú tăng bứt phá trong phiên liền trước. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại.

Giá vàng SJC hôm nay giảm trở lại. (Ảnh: Hoàng Hà)

Vàng giảm chủ yếu do áp lực chốt lời sau cú bứt phá lên 1.730 USD/ounce trong phiên liền trước và đồng USD có xu hướng tăng trở lại.