Giá vàng hôm nay 6/1/2025: Thế giới tiếp đà tăng, SJC và nhẫn đắt hơn 1,3 triệu

Giá vàng hôm nay 6/1/2025 trên thị trường thế giới dự báo tích cực do nhu cầu vàng tăng cao bất chấp đồng USD mạnh lên. Giá vàng trong nước tuần qua tăng 1,3 triệu/lượng (mua) và 700.000-800.000 triệu/lượng (bán) so với chốt phiên cuối tuần trước đó. Mở cửa phiên đầu tiên của năm mới (2/1), SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 83,3-84,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại Doji, giá vàng nhẫn 9999 ở mức 84-84,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 83,3-84,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phiên 3/1, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng nửa triệu, SJC và nhẫn vọt lên 85,5 triệu đồng. Tới phiên 4/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC ở mức 84-85,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji ở mức 84,55-85,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng miếng tại SJC giao dịch ở mức 84-85,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, so với kết phiên tuần trước đó, giá vàng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và tăng 800.000 đồng/lượng (bán ra). Giá vàng thế giới giao ngay chốt tuần qua ở mức 2.639 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.654 USD/ounce. Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa của ING, cho rằng bức tranh vĩ mô lạc quan kết hợp với rủi ro địa chính trị xảy ra liên tục và hoạt động mua mạnh mẽ của các chính phủ sẽ đẩy giá vàng lên mức cao mới vào năm 2025. Giá vàng phần lớn chịu tác động từ quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong năm nay. “Câu hỏi chính đối với thị trường vàng hiện nay là tốc độ Fed nới lỏng chính sách sau chiến thắng của Donald Trump, tác động lạm phát của các chính sách mà ông Trump đưa ra có thể dẫn đến ít lần cắt giảm lãi suất hơn so với dự kiến”, Manthey cho biết. ING dự báo nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương vẫn tăng mạnh, điều này hỗ trợ giá vàng. Các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng dự trữ vàng, mặc dù tốc độ mua đã chậm lại trong quý III/2024, giá vàng cao làm giảm nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương. Giá vàng thế giới được dự báo có triển vọng tích cực. Ảnh: Kitco Manthey cho biết, bối cảnh vĩ mô vẫn thuận lợi với vàng khi lãi suất giảm và quá trình đa dạng hóa dự trữ ngoại hối tiếp tục diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao. Về lâu dài, các chính sách do Trump đề xuất - bao gồm thuế quan và kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn, sẽ hạn chế việc cắt giảm lãi suất từ Fed. Khi USD mạnh hơn và chính sách tiền tệ chặt chẽ tạo ra một số lực cản đối với vàng. Mặc dù vậy, căng thẳng thương mại gia tăng có thể làm tăng thêm sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Các nhà phân tích hàng hóa tại BMO Capital Markets cho rằng, vàng sẽ vẫn là tài sản quan trọng trong danh mục của nhà đầu tư vào năm 2025. Khả năng xảy ra chiến tranh thương mại toàn cầu sẽ gây bất ổn về địa chính trị, tạo thêm động lực cho thị trường vàng. Dự báo giá vàng Nicky Shiels, Trưởng phòng nghiên cứu chiến lược kim loại tại MKS PAMP, dự báo giá vàng có thể giao dịch trong phạm vi rộng từ 2.500 đến 3.200 USD/ounce. Giá vàng ở mức 3.000 USD trở lên hay xuống 2.500 USD phụ thuộc vào việc Fed đi trước hay đi sau đường cong lạm phát của Trump. Chuyên gia này cho rằng, về cơ bản lạm phát cao trong thời gian dài, phi toàn cầu hóa đang diễn ra, phá giá tiền tệ, phi USD hóa ngân hàng trung ương, địa chính trị hỗn loạn và khó lường, con đường nợ toàn cầu không bền vững, vàng vẫn là một kênh đầu tư an toàn. Khảo sát vàng thường niên của Kitco News cho thấy, các nhà giao dịch bán lẻ tiếp tục đặt niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng tươi sáng của giá vàng trong năm nay. Các chuyên gia trong ngành và ngân hàng lớn cũng lạc quan về giá vàng. 457 nhà đầu tư bán lẻ đã tham gia khảo sát vàng thường niên của Kitco News. Kết quả là 58% kỳ vọng giá vàng sẽ giao dịch trên mức 3.000 USD/ounce, 22% dự đoán giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 2.800-3.000 USD/ounce, 7% chọn giá vàng trong khoảng 2.600-2.800 USD/ounce, 13% cho rằng giá vàng sẽ giảm trở lại mức 2.400-2.600 USD/ounce.