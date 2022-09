Giá vàng hôm nay 5/9: Giảm bết bát, vàng chìm sâu dưới đáy

Giá vàng chịu áp lực khá lớn khi các ngân hàng trung ương toàn cầu tăng lãi suất để chống lại lạm phát tăng cao. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là một tài sản không sinh lợi.

Fed đã nâng lãi suất chuẩn thêm 225 điểm trong năm nay lên ngưỡng mục tiêu từ 2,25%-2,50%. Ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến tăng lãi suất vào tháng 9 tới lên 50 hoặc 75 điểm cơ bản.

Báo cáo cho thấy, nước Mỹ tạo thêm 315.000 việc làm mới trong tháng 8/2022, thấp hơn so với mức dự báo là 318.000 việc làm được đưa ra trước đó. Con số này cũng giảm mạnh so với mức 526.000 việc làm mới vào tháng 7/2022. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,7%, cao hơn chút so với mức 3,5% được các chuyên gia dự báo.

Trước đó, Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell đã có bài phát biểu quan trọng và nhấn mạnh rằng, nền kinh tế Mỹ sẽ cần chính sách thắt chặt tiền tệ "trong một thời gian" trước khi lạm phát được kiểm soát.