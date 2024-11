Giá vàng hôm nay 5/11/2024 vụt tăng trước bầu cử Mỹ, trong nước mất phanh

Giá vàng hôm nay 5/11/2024 trên thị trường quốc tế quay đầu tăng nhờ lực mua vào mạnh của giới đầu tư với kỳ vọng giá sẽ còn tăng sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ. Trong nước vàng nhẫn và vàng miếng giảm sâu. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 4/11, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.746,3 USD/ounce, tăng 0,37% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.754,1 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 4/11 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới quay đầu tăng do nhà đầu tư tích cực mua vào. Theo các chuyên gia, giới đầu tư đang kỳ vọng giá kim loại quý sẽ tăng mạnh sau bầu cử tổng thống Mỹ, diễn ra ngày 5/11. Ngoài ra, các chuyên gia phân tích cho rằng, kim loại quý đang được hỗ trợ quan trọng từ xung đột tại Trung Đông cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách 7/11 sắp tới. Vàng thế giới tăng trước ngày bầu cử Mỹ. Ảnh: HH Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường của SIA Wealth Management, cho rằng vàng đang giao dịch quanh mức 2.750 USD/ounce và trong quá trình củng cố; về dài hạn xu hướng tăng giá của kim loại quý vẫn còn nguyên vẹn. Theo Sean Lusk, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, hướng đi của vàng trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào việc ứng cử viên nào sẽ giành chiến thắng tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 4/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 87 triệu đồng/lượng (mua vào) và 89 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 87-88,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 87,6-88,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Theo công cụ FedWatch của CME, lạm phát của Mỹ đã được kìm hãm, thị trường đang kỳ vọng 98,2% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào 7/11 và 1,8% giữ nguyên lãi suất như hiện tại. Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, dự báo, vàng vẫn còn nhiều dư địa để phục hồi mạnh. Ông nhận định, lãi suất thấp hơn trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ và lạm phát chưa được kiểm soát sẽ giúp vàng tăng giá mạnh. Cùng quan điểm, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao của Forex.com, cũng dự báo, vàng sẽ tăng giá mạnh sau hàng loạt yếu tố tích cực như xung đột quân sự tại Trung Đông và chính sách cắt giảm lãi suất của Fed. Ở chiều ngược lại, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường của FxPro, lưu ý, thời gian tới, áp lực chốt lời trước bầu cử và việc Fed chỉ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản sẽ kéo giá vàng xuống mức 2.680-2.700 USD/ounce.