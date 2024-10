Giá vàng hôm nay 5/10/2024: Thế giới giảm mạnh, vàng nhẫn cao chót vót

Giá vàng hôm nay 5/10/2024 trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm mạnh do sức mạnh đồng USD tăng và các nhà đầu tư giảm kỳ vọng Fed mạnh tay trong chính sách tiền tệ. Trong nước vàng nhẫn Doji ghi nhận mức cao kỷ lục ở mức 83,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 20h30 (ngày 4/10, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.649,3 USD/ounce, giảm 0,24% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.662,7 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 4/10 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh do thị trường kim loại quý chịu áp lực trước sức mạnh của đồng USD và sự kỳ vọng cắt giảm mạnh lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày càng giảm. Các chuyên gia cho rằng, áp lực đó có phần nhẹ hơn khi nhu cầu trú ẩn tài sản an toàn gia tăng trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông ngày càng leo thang. Điều này giúp kim loại quý giữ được mức giá trên 2.600 USD/ounce. Peter A. Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao của Zaner Metals, cho rằng có một sự cân bằng giữa các yếu tố địa chính trị leo thang tại Trung Đông và sự thay đổi trong kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất một lần nữa của Fed tại cuộc họp chính sách tháng 11, khiến giá vàng khó có thể tăng trở lại. Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc. Ảnh: HH Hiện tại, các nhà giao dịch đã giảm tỷ lệ đặt cược về việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11 xuống còn 10,6%. Thomas Barkin, Chủ tịch Fed Chi nhánh Richmond, cho biết, cuộc chiến của Ngân hàng Trung ương Mỹ nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến và điều đó hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 4/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84 triệu đồng/lượng (bán ra). Tương tự như vậy là mức giá tại Doji. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82-83,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,85-83,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Giám đốc giao dịch kim loại David Meger của High Ridge Futures cho rằng, nếu các dấu hiệu tiếp theo cho thấy khả năng Fed sẽ tiếp tục giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng tới, điều đó sẽ có lợi cho vàng. Ngược lại, nếu dữ liệu làm tiêu tan kỳ vọng về một đợt cắt giảm sâu nữa từ Fed, vàng sẽ giảm. Chuyên gia Brian Lan từ GoldSilver Central nhận định, giá vàng đang ổn định vì nhà đầu tư chuyển hướng sang đầu tư vào dầu, nhưng căng thẳng ở Trung Đông và bầu cử Mỹ có thể hỗ trợ giá vàng trong dài hạn. Ole Hansen, Trưởng phòng Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, dự báo, cuối năm nay và đầu năm sau, giá vàng có thể chạm vào mốc giá kỷ lục 3.000 USD/ounce.