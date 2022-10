Giá vàng hôm nay 4/10: Tín hiệu kinh tế tích cực, vàng sắp đón tin vui trở lại

Cuộc khảo sát vàng mới nhất của Kitco News cho thấy, các nhà phân tích Phố Wall và các nhà đầu tư bán lẻ trên Phố Chính đều đánh giá, vàng lấy lại lực tăng sau khi vượt qua mức giá thấp nhất trong vòng 2,5 năm.

Không chỉ vậy, theo các nhà phân tích, lực tăng giá của vàng cũng được trợ giúp đáng kể của thị trường tài chính toàn cầu. Đầu tuần, Ngân hàng Trung ương Anh buộc phải can thiệp vào thị trường trái phiếu toàn cầu và mua các loại trái phiếu dài hạn. Thị trường trái phiếu Anh được kích hoạt sau khi chính phủ tuyên bố sẻ chi 300 tỷ bảng Anh để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Kế hoạch chi tiêu thâm hụt cũng khiến đồng bảng Anh rơi xuống mức thấp lịch sử so với đồng USD. Các nhà phân tích lưu ý rằng, sự can thiệp thị trường của Ngân hàng Trung ương Anh diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản buộc phải hỗ trợ đồng tiền của mình lần đầu tiên kể từ năm 1998 do đà tăng của đồng USD.

Colin Cieszynski, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho biết, vàng đang chịu thiệt hại so với đồng USD, nó đang giữ mức cao gần kỷ lục so với đồng Yên Nhật, bảng Anh và Euro.