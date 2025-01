Giá vàng hôm nay 4/1/2025: Bệ đỡ từ châu Á, vàng miếng SJC tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay 4/1/2025 trên thị trường thế giới giảm đầu phiên tại thị trường Mỹ. Giá vàng miếng SJC tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng trước khi kết phiên hôm qua. Kết phiên 3/1, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 84-85,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng so với giá chốt phiên hôm trước. Chỉ trong 2 phiên đầu năm mới, giá vàng miếng đã tăng tổng cộng tới 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra và tăng đến 1,8 triệu đồng ở chiều mua vào. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 84-85,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm trước. Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 84,55-85,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 550 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua và đắt thêm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm trước. Giá vàng thế giới giao ngay (lúc 20h30, ngày 3/1, giờ VN) ở mức 2.649 USD/ounce, giảm 0,29% so với đầu phiên. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.664 USD/ounce. Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Kitco Giá vàng hôm nay ít biến động trong đầu phiên giao dịch tại Mỹ. Nhu cầu mua kim loại quý đang bị hạn chế phần nào bởi chỉ số USD đạt mức cao nhất trong hơn hai năm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 109 điểm. Giá dầu thô tương lai trên Nymex gần như ổn định và giao dịch quanh mức 73 USD một thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng và hiện ở mức 4,551%. Công ty môi giới SP Angel cho rằng, nhu cầu vàng mạnh hơn từ châu Á giúp cho giá vàng không bị giảm sâu, trong bối cảnh USD và lợi suất trái phiếu tăng. Mức tăng gần đây của vàng chủ yếu do những lo ngại chính sách thuế của chính quyền ông Donald Trump sắp tới và dự kiến áp dụng lại các mức thuế quan bổ sung. Còn Trading Economics nhận định, đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi chính sách nới lỏng tiền tệ của Mỹ, hoạt động mua vào kỷ lục của ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị dai dẳng, bao gồm cả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào Kyiv và các hành động quân sự của Israel ở Gaza. Dự báo giá vàng Theo nhà phân tích James Hyerczyk tại FX Empire, giá vàng có triển vọng tích cực trong bối cảnh các chính sách thuế quan của Tổng thống đắc cử Donald Trump và lạm phát gia tăng kết hợp với lộ trình cắt giảm lãi suất chậm hơn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Hội đồng Vàng Thế giới cho rằng, hoạt động mua vào liên tục từ các ngân hàng trung ương trên toàn cầu tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Năm nay, nhiều yếu tố hỗ trợ thúc đẩy tăng giá vàng.