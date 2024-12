Giá vàng hôm nay 31/12/2024: Thế giới trầm lắng, nhẫn trơn và SJC lao dốc tiếp

Giá vàng hôm nay 31/12/2024 trên thị trường quốc tế tăng nhẹ trong bối cảnh toàn thị trường trầm lắng, rất cần một cú hích để bứt tốc. Giá vàng nhẫn và miếng SJC hôm qua lại bất ngờ lao dốc. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 30/12, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.622,4 USD/ounce, tăng 0,02% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.633,3 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 30/12 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng nhẹ. Thị trường vàng vẫn trầm lắng trong những phiên cuối cùng trước năm mới. Điều mà các chuyên gia và nhà đầu tư quan tâm hơn cả là thị trường vàng sẽ ra sao khi bước sang năm 2025. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 30/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 82,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 82,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,3 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,5-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,3-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Hiện tại, thị trường vàng ở trạng thái chờ đợi một cú hích để thúc đẩy sự biến động trong thời gian tới. Các chuyên gia cho rằng, bước sang năm mới, vàng phải đối mặt với nhiều lo ngại về lạm phát có xu hướng tăng trở lại, đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều tăng. Đây là những yếu tố sẽ khiến các nhà đầu tư rời bỏ thị trường trong những ngày đầu năm mới. Vàng thế giới trầm lắng trước thềm năm mới 2025. Ảnh: HH Nhiều nhà phân tích dự đoán, giao dịch vàng những ngày đầu năm 2025 sẽ rất trầm lắng. Điều gây lo ngại hơn cả, việc lượng nhà đầu tư quan tâm đến vàng giảm mạnh sẽ khó giúp kim loại quý lấy lại động lực, nếu không có một yếu tố tích cực nào đó có lợi cho vàng. Tuy nhiên, Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index, cho biết, bất chấp những thách thức trong ngắn hạn, mục tiêu giá vàng đạt 3.000 USD/ounce trong năm 2025 vẫn khả thi. Dự báo giá vàng Razaqzada dự báo, bất kỳ đợt giảm giá nào của vàng cũng thu hút những nhà đầu tư săn hàng giá hời, các nhà đầu tư dài hạn và những người đã chốt lời hoặc bỏ lỡ đợt tăng giá lớn trước đó. Theo các nhà phân tích, những thay đổi lớn về kinh tế vĩ mô và rủi ro địa chính trị gia tăng cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quỹ đạo của vàng vào năm tới. Bitcoin, XRP và các loại tiền điện tử khác đã tăng vọt, trong khi các chỉ số chứng khoán như S&P 500 và DAX của Đức đạt mức cao nhất mọi thời đại. Sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro này sẽ làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản trú ẩn an toàn như vàng trong những ngày tới.