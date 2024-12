Giá vàng hôm nay 3/12/2024: Chưa ngừng lao dốc, vàng nhẫn đồng loạt rớt giá

Giá vàng hôm nay 3/12/2024 trên thị trường quốc tế giảm do đồng USD gia tăng sức mạnh trở lại. Vàng nhẫn và miếng SJC cũng lao dốc, giảm hơn nửa triệu đồng/lượng. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 2/12, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.646,5 USD/ounce, giảm 0,3% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.662,8 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 2/12 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh do chịu áp lực bán ra của nhà đầu tư. Giới phân tích cho rằng, vàng không thể phục hồi khi đồng USD đang tăng giá. Hiện chỉ số DXY ở mức 106,42 điểm, tăng 0,65%. Bất chấp thị trường vàng được hỗ trợ bởi một số yếu tố tích cực như xung đột địa chính trị và kỳ vọng hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 12, vàng vẫn giảm giá mạnh khiến giới đầu tư và các nhà phân tích có tâm lý thận trọng về hướng đi của vàng trong thời gian tới. Giá vàng thế giới giảm do chịu áp lực từ đồng USD tăng giá. Ảnh: HH Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forexs, cho rằng, vàng sẽ chịu thêm áp lực nếu thị trường lao động Mỹ vẫn mạnh, làm giảm chu kỳ hạ lãi suất của Fed. Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ của Forexlive.com, nhận định, thị trường vàng đang quan tâm đến một số chính sách của tổng thống đắc cử Donald Trump liên quan đến sức mạnh của đồng USD trong nhiệm kỳ sắp tới. Theo Button, tăng trưởng GDP ở mức 3% và thâm hụt thương mại thấp hơn trong nhiệm kỳ của ông Trump sẽ không thể ảnh hưởng bằng việc áp thuế quan và việc giảm sức mạnh của đồng USD. Đồng bạc xanh suy yếu sẽ có lợi cho vàng. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 2/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 82,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 82,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,3 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,3-84 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,9-83,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Button dự báo, thị trường vàng có khả năng phục hồi trong tháng 12 này và tháng 1/2025. Ông lưu ý, đây là thời điểm ghi nhận sự hoạt động tốt nhất của kim loại quý và không đánh giá cao tác động của báo cáo việc làm đối với chính sách của Fed trong tháng này. Các nhà phân tích tại CPM Group dự báo vàng sẽ đạt 2.700 USD/ounce vào tháng tới và mức giá hiện tại sẽ là cơ hội mua vào. Nhiều nhà phân tích dự báo, mức giá hỗ trợ 2.600 USD/ounce của vàng vẫn được giữ vững và có xu hướng tăng lên từ đó. Giá vàng sẽ đạt mốc 3.000 USD/ounce vào năm tới.