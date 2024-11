Giá vàng hôm nay 3/11/2024: Chốt tuần tăng phá đỉnh, rung lắc trước bầu cử Mỹ

Giá vàng hôm nay 3/11/2024 trên thị trường thế giới chốt tuần tăng. Bầu cử Mỹ, xung đột Trung Đông được cho là sẽ đẩy giá vàng lên đỉnh mới. Bất ổn xung quanh cuộc bầu cử ở Mỹ, căng thẳng ở Trung Đông và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11 là những yếu tố khiến giá vàng thế giới tăng mạnh. Giới phân tích cho rằng, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần khiến nhu cầu mua vàng trú ẩn tăng cao. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Donald Trump và đối thủ Kamala Harris vẫn đang cạnh tranh quyết liệt. Khả năng có thêm các biện pháp kích thích tài khóa là những yếu tố chính thúc đẩy giá vàng tăng cao. Ông Ole Hansen, chuyên gia của Saxo Bank cho rằng, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang ảnh hưởng thị trường vàng. Kim loại quý là lựa chọn hấp dẫn để phòng ngừa những rủi ro trước thềm cuộc bầu cử. Những lo ngại về khoản nợ của Mỹ sẽ tiếp tục tăng, cũng là yếu tố tạo động lực cho giá vàng trong thời gian tới. Theo Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) tháng 9 tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Fed được kỳ vọng giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) trong phiên họp tuần tới. Biểu đồ giá vàng thế giới tuần qua. Nguồn: KC Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự báo khoảng 95% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11. Ngoài ra, các nền kinh tế phương Tây tăng trưởng chậm lại và các biện pháp kích thích được thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tạo môi trường tốt nhất cho vàng trong một thập kỷ. Giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần giao dịch ở mức 2.735 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.749 USD/ounce. Ngày 2/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 87,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 89,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 87,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 89,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 87,4-88,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại Doji, giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 88-89 triệu đồng/lượng. Dự báo giá vàng Việc giới đầu tư đổ xô mua vàng đã đưa giá vàng tăng 34% trong năm nay. Theo báo cáo hàng quý của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tổng giá trị nhu cầu vàng toàn cầu lần đầu tiên vượt ngưỡng 100 tỷ USD trong quý III. Nhu cầu vàng toàn cầu cũng đạt mức cao chưa từng thấy trong quý, với 1.313 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. WGC nhận định với xu hướng giảm lãi suất ở các ngân hàng trung ương phương Tây, giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong thời gian tới. Theo Joseph Cavatoni, chiến lược gia tại WGC, chu kỳ nới lỏng của Fed hoàn toàn thay đổi cục diện của giá vàng. Chu kỳ nới lỏng ổn định thúc đẩy các nhà đầu tư quay trở lại vàng. Thị trường còn nhiều cơ hội tăng giá. Dominik Sperzel, Giám đốc giao dịch tại Heraeus Metals Germany dự báo, giá vàng sẽ chạm 3.000 USD năm tới, do những lo ngại về triển vọng tại các nền kinh tế mới nổi, lực mua của các quỹ ETF vàng và điều chỉnh của thị trường sau bầu cử.