Giá vàng hôm nay 3/1/2025: Thế giới tăng dựng đứng, vàng SJC và nhẫn bứt phá

Giá vàng hôm nay 3/1/2025 trên thị trường quốc tế tăng mạnh sau những báo cáo số liệu kinh tế có lợi cho kim loại quý. Vàng nhẫn và miếng SJC cũng bứt phá, tăng 1,3 triệu đồng/lượng phiên liền trước. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 2/1, giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.645,9 USD/ounce, tăng 0,82% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.649,8 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 2/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng dựng đứng sau khi hàng loạt báo cáo được công bố có lợi cho thị trường vàng. Trong đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và thị trường dầu thô tăng. Đồng thời, thị trường kim loại quý được hỗ trợ bởi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ là 211.000 đơn, giảm so với dự báo là 224.000 đơn. Thông tin này giúp nhà đầu tư vàng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, các yếu tố trên chỉ mang tính tạm thời. Nhu cầu trú ẩn an toàn và việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn đóng vai trò lực đẩy dài hạn cho kim loại quý này trong năm mới. Giá vàng thế giới tăng mạnh sau hàng loạt yếu tố hỗ trợ. Ảnh: HH Dự báo về biến động của vàng trong tháng đầu tiên của năm nay, chuyên gia phân tích tiền tệ Justin Low của ForexLive cho rằng, vàng thường hoạt động tốt nhất vào tháng 1, nhưng trong năm mới này có nhiều yếu tố khiến kim loại quý trở nên khác biệt. Ông đánh giá, 2025 sẽ là năm khó khăn hơn đối với vàng khi giá đã tăng gần 27% trong năm 2024. Giá vàng có hạ nhiệt vào tháng 11 và 12, nhưng chủ yếu là do kết quả bầu cử tại Mỹ, khi sự kiện đó đã tác động phần nào đến chính sách lãi suất của Fed trong năm nay. Giới đầu tư vẫn đang xem xét những yếu tố quan điểm cứng rắn của Fed tại cuộc họp chính sách cuối cùng của năm qua. Khả năng lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm nay của Fed sẽ chậm lại, điều đó sẽ không mấy tích cực với kim loại quý. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 2/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 83,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 83,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 83,5-84,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 84-85 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Michael Widmer, nhà phân tích của Bank of America, dự báo, vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn trước bối cảnh bất ổn chính trị tại nhiều nơi trên thế giới. Giá vàng có thể đạt 3.000 USD/ounce trong 8 tháng nữa. Theo phân tích của Bullionvault - một sàn giao dịch kim loại quý có trụ sở tại Anh, vàng sẽ đạt mức cao 3.070 USD/ounce trong năm 2025, và bất ổn địa chính trị là yếu tố lớn nhất thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với kim loại quý. Mặc dù việc mua vàng của các ngân hàng trung ương đã chậm lại trong quý III/2024, nhưng các nhà kinh tế tại ING cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ vẫn "khát vàng" trong năm 2025, dẫn đầu là Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) và Ngân hàng Quốc gia Ba Lan.