Giá vàng hôm nay 29/11/2024 tăng nhanh, nhẫn trơn và miếng SJC tiếp đà hồi phục?

Giá vàng hôm nay 29/11/2024 trên thị trường quốc tế tăng nhanh trở lại do tình hình địa chính trị tại các điểm nóng. Vàng miếng SJC và nhẫn trong nước cũng 'nhảy múa' theo, bật tăng trở lại dù trước đó lao dốc. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 28/11, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.647,1 USD/ounce, tăng 0,24% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.663,7 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch, giá vàng thế giới tăng trở lại do thị trường lo ngại rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao khi cuộc chiến leo thang ở Nga-Ukraine, đồng thời lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah vẫn chưa có hiệu lực. Aneeka Gupta, Giám đốc nghiên cứu kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, cho biết, các biện pháp trả đũa của Israel vẫn khiến căng thẳng gia tăng tại Trung Đông. Ngoài ra, vàng tiếp tục được hỗ trợ tốt từ sự suy yếu của đồng USD, khi chỉ số DXY giảm thấp nhất trong vòng 2 tuần trở lại đây, đạt 106,2 điểm. Theo đó, vàng đang lấy lại sức hấp dẫn với nhà đầu tư sau khi lao dốc mạnh, rời xa mức hỗ trợ 2.700 USD/ounce. Giá vàng biến động mạnh theo diễn biến tại các điểm nóng địa chính trị trên thế giới. Ảnh: Bloomberg Tuy nhiên, đà phục hồi của kim loại quý bị hạn chế khi dữ liệu mới công bố gần đây cho thấy lạm phát đang chậm lại. Điều này ám chỉ rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất. Theo báo cáo, chi tiêu của người Mỹ tăng mạnh vào tháng 10 và có nguy cơ tiếp tục tăng vào các tháng tiếp theo. Do đó, tiến trình giảm lạm phát đang bị chậm lại. Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường của Exinity Group, cho rằng, sự suy yếu của đồng bạc xanh và sự kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đang giúp vàng mở rộng đà phục hồi nhẹ sau đợt giảm mạnh vào đầu tuần. Biên bản cuộc họp chính sách mới đây được công bố cách đây ít hôm cho thấy sự không chắc chắn về hướng đi của nền kinh tế. Điều đó đã làm tăng kỳ vọng của thị trường vào đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là 70%, tăng so với 50% cách đây hơn một tuần. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 28/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 82,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,4 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,5-84,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,5-84,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng của Blue Line Futures, dự báo, giá vàng có thể đạt 3.000 USD/ounce vào hai quý đầu năm 2025, trừ khi lạm phát tăng đột biến buộc Fed phải tăng lãi suất. Theo Darin Newsom, nhà phân tích thị trường tại Barchart.com, giá vàng có thể giảm nhẹ trong ngắn hạn do điều chỉnh của thị trường. Tuy nhiên, về dài hạn, ông tin rằng vàng vẫn sẽ tiếp tục tăng giá. Ngân hàng UBS của Thụy Sỹ nhận định giá vàng có thể đạt mục tiêu 2.900 USD/ounce vào cuối năm 2025. Báo cáo nhấn mạnh vàng là một kênh đầu tư an toàn, giúp phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và các vấn đề tài khóa.