Giá vàng hôm nay 28/10: Ngược chiều thế giới, vàng tụt giảm

Tới 9h22' hôm nay (ngày 28/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.665,3 USD/ounce, tăng 4,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.669,7 USD/ounce, tăng 4,7 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Đêm 27/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.661 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.665 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 27/10 thấp hơn khoảng 8,8% (160 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 27/10.

Giá vàng thế giới chịu áp lực giảm khi USD tăng trở lại sau số liệu GDP tích cực. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm sau khi Mỹ công bố GDP tăng khá, nhưng vàng được hỗ trợ ở ngưỡng 1.650 USD khi Ngân hàng Trung ương châu Âu có động thái tăng lãi suất mạnh tay.

Vàng mất đà tăng ghi nhận trong phiên liền trước do đồng USD tăng trở lại sau khi Mỹ công bố tăng trưởng GDP trong quý III/2022 đạt 2,6%, cao hơn so với mức dự báo 2,4%. Chỉ số giá cả chi phí tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 4,2%.