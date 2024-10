Giá vàng hôm nay 28/10/2024 khả năng có cú sụt mạnh, vàng trong nước lung lay

Giá vàng hôm nay 28/10/2024 trên thị trường thế giới dự báo khả năng có cú giảm mạnh trong ngắn hạn sau đợt tăng kéo dài. Giá vàng trong nước vẫn ở mức cao. Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia và các nhà giao dịch bán lẻ không còn lạc quan nhiều về triển vọng giá vàng. Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cho biết, nhà đầu tư đang quan tâm tới khả năng giá vàng bước vào xu hướng giảm. Hiện giá vàng phụ thuộc vào một số yếu tố, như ngân hàng trung ương tích trữ vàng để bớt phụ thuộc vào USD, lo ngại về triển vọng kinh tế và tình hình Trung Đông. Trong khi đó, lãi suất thấp hơn và lạm phát dai dẳng ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu vẫn tiếp diễn. Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, nhận định có khả năng xảy ra đợt giảm giá vào tuần này. Giá vàng giao tháng 12 có thể giảm. Về mặt kỹ thuật, giá vàng giao tháng 12 có xu hướng giảm theo biểu đồ hàng ngày. Xu hướng giảm trong ngắn hạn dù thị trường vẫn có những tác động từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Giá vàng thế giới dự báo giảm. Ảnh: Nguyễn Huế. Về lâu dài, Newsom cho rằng, giá vàng chủ yếu bị chi phối bởi rủi ro lạm phát và vấn đề chính trị. Các nhà đầu tư không thích sự bất ổn và bắt đầu rút tiền khỏi cổ phiếu, một khoản đầu tư rất chắc chắn trong 4 năm qua. “Nếu phòng ngừa lạm phát, nhà đầu tư sẽ mua vàng vì cả lý do kinh tế và chính trị”, ông nói. Tuần này, thị trường vàng quan tâm tới một số thông tin kinh tế đáng chú ý như báo cáo việc làm tháng 9, GDP quý III và doanh số bán nhà của Mỹ, quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần giao dịch ở mức 2.747 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.754 USD/ounce. Ngày 26/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 87 triệu đồng/lượng (mua vào) và 89 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 87 triệu đồng/lượng (mua vào) và 89 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 87-88,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại Doji, giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 87,9-88,9 triệu đồng/lượng. Dự báo giá vàng Vàng vốn được coi là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế. Giá vàng đã tăng hơn 32% kể từ đầu năm đến nay, liên tục phá vỡ các kỷ lục. Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, dự đoán giá vàng chỉ giảm trong một tuần, dựa trên khả năng điều chỉnh giao dịch sau khi giá tăng. Theo Bob Haberkorn, chiến lược gia tại RJO Futures, nhà đầu tư chốt lời khi giá vàng tăng mạnh. Tuy nhiên, đà tăng của lãi suất cản trở kim loại quý đi lên. Về triển vọng, Haberkorn dự báo giá vàng có thể đạt mức 2.800 USD/ounce do nhu cầu tăng cao đối với tài sản an toàn.