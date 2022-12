Giá vàng hôm nay 27/12: Vàng lao dốc, bỏ xa mốc 67 triệu đồng/lượng

Nhà đầu tư thận trọng, giá vàng bình ổn từ nay đến hết năm 2022. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h40' hôm nay (ngày 27/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.805,2 USD/ounce, tăng 7,6 USD/ounce so với tối qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.812,2 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với tối qua.

Đầu giờ sáng 27/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá hơn 51,75 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, hiện chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng miếng SJC là 15,27 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 19h20 (ngày 26/12 theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 1.797,6 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn giao dịch ở mức 1.806,2 USD/ounce.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.