Giá vàng hôm nay 27/11/2024 bật tăng sau cú lao dốc, SJC và nhẫn trơn có hết ế?

Giá vàng hôm nay 27/11/2024 trên thị trường quốc tế quay đầu tăng khá nhanh trở lại sau cú lao dốc trên thị trường châu Á. Vàng miếng SJC và nhẫn trơn hôm qua giảm mạnh khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng nhưng vắng người mua. Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết ở mức 82,7-85,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh. Chiều 26/11, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,1-84,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và giảm 1,4 triệu đồng (bán ra) so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,3-84,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng chiều mua vào và giảm 1,4 triệu đồng chiều bán ra. Tới 20h tối 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới hồi phục nhẹ lên mức 2.632 USD/ounce, sau khi giảm về gần 2.610 USD/ounce trước đó. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.658 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 26/11 cao hơn khoảng 27,6% (569 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 81,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều cùng ngày. Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn giảm mạnh hôm 26/11. Ảnh: MH Giá vàng trên thị trường quốc tế quay đầu tăng khá nhanh trở lại sau cú lao dốc trên thị trường châu Á. Vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm mạnh nhưng vắng người mua. Vàng tăng trở lại chủ yếu do lực cầu bắt đáy lên cao, sau khi mặt hàng này rơi một mạch từ ngưỡng 2.720 USD/ounce cuối tuần trước về gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng 2.600 USD/ounce vào chiều 26/11 trên thị trường châu Á. Vàng vẫn được xác định trong xu hướng tăng giá trong trung và dài hạn do căng thẳng địa chính trị chưa thể nhanh chóng chấm dứt và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng như nhiều ngân hàng trung ương các nước mới bắt đầu chu kỳ hạ lãi suất. Chu kỳ này có thể kéo dài 1-2 năm. Nó sẽ khiến đồng USD giảm giá và lạm phát có thể gia tăng ở Mỹ cũng như trên thế giới. Đây là một môi trường hỗ trợ rất tốt cho vàng. Vàng tăng giá trở lại còn do căng thẳng tại Ukraine tiếp tục gia tăng. Theo đó, lực lượng Nga tấn công nhanh chưa từng có trong hơn 2 năm qua, kiểm soát thêm hàng trăm km2 lãnh thổ vào tháng 11, gia tăng áp lực dồn dập lên Ukraine. Nga phản công lớn ở Kursk, giành lại 40% lãnh thổ mà Ukraine từng kiểm soát tại đây. Nga cũng phóng số lượng máy bay không người lái (UAV) nhiều chưa từng thấy vào Ukraine vào tối 25/11 rạng sáng 26/11. Tại Trung Đông, Israel cảnh báo Hezbollah trước thềm định đoạt lệnh ngừng bắn, cho biết sẽ không khoan nhượng khi bảo vệ lợi ích an ninh và sẵn sàng hành động mạnh tay nếu thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon bị vi phạm. Dự báo giá vàng Dự báo về xu hướng vàng trong thời gian tới, Darin Newsom đến từ Barchart cho rằng, giá vàng có thể có những đợt điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, Newsom tin rằng vàng sẽ tiếp tục tăng giá. Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô của WisdomTree - ông Nitesh Shah cũng dự báo trên Kitco rằng vàng sẽ đi lên trong năm 2025 và đạt 2.850 USD/ounce vào quý IV năm tới. Giới đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp FOMC tháng 11 của Fed để phân tích tín hiệu chính sách tiền tệ của Mỹ. Trong tuần này, Mỹ sẽ công bố dữ liệu GDP sửa đổi và số liệu chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE cốt lõi.