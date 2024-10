Giá vàng hôm nay 27/10/2024 đi lên, vàng trong nước neo cao

Giá vàng hôm nay 27/10/2024 trên thị trường thế giới chốt tuần tăng. Giá vàng miếng và vàng nhẫn niêm yết ở mức cao. Giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần giao dịch ở mức 2.747 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.754 USD/ounce. Theo các chuyên gia, đà tăng của vàng trong tuần này chủ yếu do bất ổn xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới và căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn là yếu tố hỗ trợ chính cho kim loại quý. Các nhà phân tích cảnh báo, các quỹ giao dịch trao đổi được hỗ trợ bằng vàng (ETF) tiếp tục thanh lý các khoản nắm giữ và nhu cầu của ngân hàng trung ương cũng có thể chậm lại khi đối mặt với giá cao. Vàng chốt tuần tăng giá. Ảnh: Chí Hiếu Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, cho biết sự mất giá của tiền giấy, rủi ro chính trị, đặc biệt là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang tới gần,… là các yếu tố cơ bản tác động tới giá vàng. Giá vàng tăng trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS. Tuy nhiên, tại hội nghị này không có thông tin quan trọng nào tác động tới thị trường vàng. Do đó, Colin Cieszynski nhận định rằng giá vàng sẽ giảm. Theo báo cáo của Ngân hàng HSBC, trên thị trường vật chất, giá vàng cao, làm giảm nhu cầu vàng trang sức, tiền vàng và vàng thỏi. Thông tin kinh tế quan trọng tuần tới là báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ. Các nhà kinh tế dự báo có 140.000 việc làm mới, thấp hơn so với con số 254.000 của tháng 8. Ngày 26/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 87 triệu đồng/lượng (mua vào) và 89 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 87 triệu đồng/lượng (mua vào) và 89 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 87-88,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại Doji, giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 87,9-88,9 triệu đồng/lượng. Dự báo giá vàng Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng giá vàng có thể điều chỉnh trong ngắn hạn. Sau khi lên 2.758 USD/ounce, giá vàng đã giảm, giao dịch thận trọng trong phiên cuối tuần. Giá vàng có thể giao dịch trong phạm vi 2.670-2.700 USD/ounce trong tuần tới. Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định việc phá vỡ mức 2.700 USD/ounce có thể gây áp lực lên nhà đầu tư dài hạn. Ông dự báo, giá vàng có thể giao dịch trong phạm vi 2.600-2.800 USD/ounce.