Giá vàng hôm nay 26/9/2024 trên đỉnh lịch sử, vàng nhẫn hướng tới 85 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 26/9/2024 trên thế giới vẫn ở ngay đỉnh lịch sử và có thể lên thêm nữa theo những căng thẳng chưa có điểm dừng tại Trung Đông. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn có thể lên 85 triệu đồng/lượng trong những ngày tới. Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/9, giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết 81,5-83,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước cho dù giá vàng thế giới tăng mạnh. Giá vàng nhẫn trong nước hôm 25/9 tiếp tục lập đỉnh cao lịch sử mới, có lúc lên mức 82 triệu đồng/lượng (mua) và 83 triệu đồng/lượng (bán). Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 80,8-82,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 81,95-82,95 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, trong hơn tuần qua, giá vàng nhẫn đã tăng thêm khoảng 4 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng khoảng 500.000 đồng/ngày. Với tốc độ này, vàng nhẫn có thể sẽ sớm đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng. Tới 20h ngày 25/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.665 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.687 USD/ounce. Giá vàng nhẫn trơn hôm 25/9 lên 83 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH Giá vàng thế giới đêm 25/9 cao hơn khoảng 29,2% (602 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 80,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 25/9. Vàng thế giới tăng trong bối cảnh các nước đồng loạt tìm biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và căng thẳng tại Trung Đông leo thang chưa thấy điểm dừng. Đồng USD tiếp tục suy yếu. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, giảm về mức 100,3 điểm vào tối 25/9 (giờ Việt Nam), so với mức 100,6 điểm hôm 17/9, mức 101,8 điểm hôm 12/9, mức 103 điểm hồi giữa tháng 8 và mức 106,25 điểm hồi cuối tháng 4. Đồng bạc xanh giảm giá qua đó đẩy các loại hàng hóa giao dịch bằng đồng tiền này, trong đó có vàng đi lên. Không chỉ Mỹ và một số nước châu Âu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vừa công bố kế hoạch nới lỏng chính sách tiền tệ. Hoạt động bơm tiền vào nền kinh tế thêm động lực thúc đẩy vàng đi lên. Dự báo giá vàng Ngân hàng trung ương Thụy Điển (Riksbank) hôm 25/9 quyết định hạ lãi suất chủ chốt bớt 0,25 điểm phần trăm xuống còn 3,25%/năm. Dự kiến ​​Riksbank sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong năm nay. Vàng cũng được hỗ trợ bởi những tín hiệu theo phân tích kỹ thuật sau khi liên tục phá các đỉnh cao mới, vượt qua những ngưỡng cản quan trọng, trong đó có ngưỡng 2.600 USD/ounce rồi 2.650 USD/ounce. Căng thẳng tại Trung Đông được dự báo sẽ còn lên cao và có thể kéo dài. Đây là động lực có thể giúp giá vàng thiết lập các đinh cao mới. Xung đột quân sự Israel-Hezbollah đã leo thang gần đây, với các cuộc không kích của Israel vào Lebanon tuần này được coi là nặng nề nhất kể từ năm 2006. Hezbollah đã trả đũa bằng các cuộc tấn công tên lửa vào Israel. Các báo cáo cho biết, Hezbollah đã bắn một tên lửa sâu vào Israel, thể hiện sức mạnh tên lửa của lực lượng này. Những diễn biến căng thẳng trong khu vực đang khiến dòng tiền đổ vào vàng và bạc. Một số dự báo vàng sẽ lên mức 2.700-2.750 USD/ounce vào cuối năm 2024 và sẽ đạt 3.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2025.