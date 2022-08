Giá vàng hôm nay 26/8: Cú bật tăng ngoạn mục

Tới 9h20' hôm nay (ngày 26/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.753,7 USD/ounce, giảm 5,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.767 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 25/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.759 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.763 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 25/8 thấp hơn khoảng 3,4% (62 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 25/8.

Giá vàng thế giới hạ nhiệt, vàng trong nước xuống dưới ngưỡng 67 triệu đồng/lượng (Ảnh: Chí Hùng)

Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm khá nhanh từ đỉnh cao trong ngày xác lập vào đầu phiên trên thị trường Mỹ. Đồng USD vẫn khá mạnh, trong khi lợi tức trái phiếu Mỹ ngừng điều chỉnh giảm.

Vàng giảm từ đỉnh cao trong ngày sau khi Mỹ công bố số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tính theo tuần bất ngờ giảm xuống ngưỡng 243 nghìn trường hợp. Trước đó, các chuyên gia dự báo số lượng đơn sẽ là 253 nghìn trường hợp.