Giá vàng hôm nay 26/12: Vững quanh mức 61 triệu đồng/lượng

Chỉ số giá PCE lõi - không bao gồm giá lương thực và năng lượng - tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2020, cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% mà FED đặt ra. Đây cũng là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 9/1983.



Bộ Lao động Mỹ cũng công bố báo cáo riêng cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 11 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020 – mức tăng hằng năm nhanh nhất trong gần 40 năm.

Tuần trước, Fed đã thông báo đẩy nhanh tốc độ điều chỉnh lãi suất để chống lại áp lực lạm phát với kỳ vọng rằng có thể tăng lãi suất trong năm tới làm chậm tăng trưởng và giữ cho lạm phát không vượt quá tầm kiểm soát.

Theo các chuyên gia, định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ phụ thuộc vào tốc độ phục hồi kinh tế. Nếu thế giới có thể tiếp tục thoát khỏi đại dịch Covid-19, thì khả năng cao là Fed sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Dự báo giá vàng