Giá vàng hôm nay 26/12: Vàng thế giới bất động, trong nước vẫn tăng

Mở cửa thị trường ngày 26/12 , giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước.

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 65,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,8 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 26/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.626 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên ngày 23/12. Với biên độ +/-5% theo quy định, biên độ dao động của tỷ giá USD tương ứng là 22.444 – 24.807 đồng/USD.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (26/12) được giao dịch quanh mốc 23.430 đồng/USD (mua vào) và 23.780 đồng/USD (bán ra).

Triển vọng giá vàng sẽ tăng vào cuối năm. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng quốc tế

Tới 9h30' hôm nay (ngày 26/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.798,5 USD/ounce, không đổi so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.804,2 USD/ounce, tăng 4,7 USD/ounce so với đêm qua.

Đầu giờ sáng 26/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 51,56 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, hiện chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng miếng SJC là 15,46 triệu đồng/lượng.