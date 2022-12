Giá vàng hôm nay 26/12: Vàng bất động

Tới 9h30' hôm nay (ngày 26/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.798,5 USD/ounce, không đổi so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.804,2 USD/ounce, tăng 4,7 USD/ounce so với đêm qua.

Đầu giờ sáng 26/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 51,56 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, hiện chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng miếng SJC là 15,46 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên giao dịch ở mức 1.798,5 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn giao dịch ở mức 1.799,5 USD/ounce.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước khoảng 14,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng kết thúc tuần thứ 4 liên liếp duy trì quanh mức 1.800 USD/ounce. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng năm 2023 sẽ là năm có nhiều triển vọng tốt đối với vàng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Avi Gilburt, người sáng lập ElliottWaveTrader.net, nói rằng vàng sẵn sàng tăng giá vào những ngày cuối năm 2022 và có thể được đẩy lên trên mức 2.000 USD/ounce.

Năm 2022, thị trường chứng kiến giá tiêu dùng đạt mức cao nhất trong 40 năm, tuy nhiên, mối đe dọa lạm phát buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lên 425 điểm phần trăm. Đây là lập trường chính sách tiền tệ mạnh nhất trong vòng 41 năm qua của Fed.