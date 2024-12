Giá vàng hôm nay 26/12/2024: Vàng nhẫn trơn ngang miếng SJC, sẽ bứt phá sau lễ?

Giá vàng hôm nay 26/12/2024 trên thị trường quốc tế đi ngang do thị trường nghỉ lễ Noel và Tết Dương lịch. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất động, ở mức ngang nhau. Xu hướng kim loại quý ra sao sau đợt nghỉ? Trên thế giới, tới 19h tối 25/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.619 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.635 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 25/12 cao hơn khoảng 27% (556 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 81,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 25/12. Giá vàng trên thị trường quốc tế đi ngang do thị trường nghỉ lễ Noel và Tết Dương lịch. Xu hướng kim loại quý ra sao sau đợt nghỉ khi mùa cao điểm tiêu thụ vàng đang đến và ngân hàng trung ương nhiều nước, trong đó có Trung Quốc có kế hoạch bơm tiền? Trong vài phiên giao dịch gần đây, giá vàng trụ khá vững trên ngưỡng 2.600 USD/ounce (quy đổi tương đương 80,8 triệu đồng/lượng) sau khi đồng USD có tín hiệu hạ nhiệt. Cú lao dốc hôm 19/12 từ ngưỡng 2.640 USD/ounce bị chặn lại ở ngưỡng hỗ trợ 2.580 USD/ounce. Vàng thế giới vững trên ngưỡng 2.600 USD đã giúp giá vàng trong nước ổn định trên mức 82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 25/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 82,3-84,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,3-84,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,3-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), ngang với phiên liền trước. Như vậy, giá vàng đã bất động 3 phiên liên tiếp và giá vàng nhẫn tròn trơn vẫn ở mức gần ngang bằng với giá vàng miếng SJC. Giá vàng đi ngang trong vài phiên giao dịch gần đây. Ảnh: HH Dự báo giá vàng Giá vàng thế giới hiện chịu áp lực bán ra khá lớn do thị trường kim loại quý thiếu thông tin hỗ trợ mạnh. Khả năng đồng USD suy yếu nhanh trong năm 2025 đã không còn nữa. Bất ổn địa chính trị leo thang cũng không phải là điều mà giới đầu tư đặt cược vào lúc này. Đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump đang tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine và Trung Đông. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và nhiều nước, trong đó có Trung Quốc có thể cũng sẽ không quá căng thẳng. Ông Donald Trump chỉ xem thuế là công cụ để đàm phán. Nếu thâm hụt thương mại được cải thiện, nhiều khả năng cuộc chiến thương mại sẽ không quá khốc liệt. Hiện vàng cũng chịu áp lực khi kiểm thử ngưỡng đường trung bình động EMA50. Có những tín hiệu tiêu cực và giá vàng có thể tiếp tục xu hướng giảm trong ngắn hạn. Mục tiêu trước mắt có thể xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 2.600 USD/ounce, rồi sau đó hướng tới 2.550 USD/ounce. Tuy nhiên, ngưỡng 2.550 USD/ounce được xem là một ngưỡng hỗ trợ rất mạnh. Trước đó, giá vàng lao dốc nhưng bật tăng trở lại ở mức 2.540 USD/ounce hồi giữa tháng 11. Đây cũng là tháng mà Trung Quốc quay trở lại mua ròng vàng sau 6 tháng tạm ngừng. Về dài hạn, vàng vẫn được dự báo đi lên theo tín hiệu lạm phát gia tăng trở lại trên phạm vi toàn cầu. Phương Tây đã chứng kiến lạm phát quay trở lại, còn châu Á nhiều quốc gia đẩy mạnh nới lỏng tiền tệ và có kế hoạch bơm tiền. Trung Quốc có kế hoạch phát hành hơn 400 tỷ USD trái phiếu đặc biệt để bơm vào nền kinh tế trong năm 2025. Vàng được dự báo sẽ hưởng lợi ngay quý đầu năm mới 2025 khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Các tuyên bố và chính sách bất thường của ông Trump có thể khiến các thị trường tài chính chao đảo và vàng có thể tăng giá.