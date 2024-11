Giá vàng hôm nay 26/11/2024: Tiếp tục lao dốc, SJC và nhẫn khó cưỡng đà giảm

Giá vàng hôm nay 26/11/2024 trên thị trường quốc tế tiếp đà lao dốc sau hoạt động chốt lời của giới đầu tư. Vàng miếng SJC và nhẫn trong nước khó mà đứng vững, dù đã được điều chỉnh giảm mạnh hôm qua. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 25/11, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.678,3 USD/ounce, giảm 1,4% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.688,5 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 25/11 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Vàng cũng bị tác động tiêu cực sau khi ông Donald Trump chọn tỷ phú đầu tư Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ trong chính quyền mới. Theo các nhà phân tích, ông Scott Bessent là người sẽ không cứng rắn trong cuộc đối đầu thương mại với Trung Quốc, khiến rủi ro về chính trị hạ nhiệt, đều này sẽ bất lợi cho giá vàng. Lukman Otunuga, Giám đốc phân tích thị trường tại FXTM, cho rằng vàng có nhiều dư địa tăng cao hơn trong bối cảnh hiện tại. Bên cạnh căng thẳng địa chính trị leo thang, vàng tiếp tục được hưởng lợi từ tâm lý ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường hiện đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới ở mức khoảng 55,9%. Giá vàng thế giới tiếp đà lao dốc. Ảnh: HH Tăng trưởng toàn cầu chậm lại cho thấy các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ tiếp tục nới lỏng lãi suất. Lợi suất thực tế thấp hơn trên toàn cầu sẽ cải thiện chi phí cơ hội nắm giữ vàng. Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Market, cho biết trong bối cảnh rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng, thị trường ít xảy ra hoạt động bán tháo, khi vàng là một tài sản trú ẩn an toàn. Do đó vàng sẽ khó giảm giá trong thời gian tới. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 25/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 84,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 84,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,6 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84-85,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 84,3-85,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Darin Newsom, chuyên gia từ Barchart, dự báo rằng giá vàng có thể điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Về dài hạn, ông vẫn tin rằng xu hướng tăng giá của vàng sẽ tiếp tục cho đến cuối năm nay. Các chuyên gia tại CPM Group dự đoán, giá vàng có thể lên tới 2.730 USD/ounce trong hai tuần tới, nhờ vào các yếu tố kinh tế và chính trị. Các chuyên gia cảnh báo có thể sẽ có đợt chốt lời tháng 12. Marc Chandler, Giám đốc của Bannockburn Global Forex, dự đoán giá vàng có thể đạt mức 3.000 USD/ounce vào năm 2025. Ông cho rằng yếu tố địa chính trị sẽ là động lực chủ yếu cho vàng trong thời gian tiếp theo.