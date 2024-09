Giá vàng hôm nay 25/9/2024 tăng không ngừng, vàng nhẫn sắp chạm 82 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 25/9/2024 trên thế giới tăng không ngừng trước triển vọng đồng USD đi xuống và căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn tiếp tục lên đỉnh cao lịch sử mới. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/9, giá vàng miếng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết ở mức 81,5-83,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn trong nước hôm 24/9 tiếp tục lập đỉnh cao lịch sử mới, lên khoảng 80,6 triệu đồng/lượng (mua) và 81,65 triệu đồng/lượng (bán). Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 80-81,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 80,6-81,65 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tới 20h ngày 24/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.634 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.656 USD/ounce. Như vậy, so với đỉnh cao lịch sử 2.638 USD/ounce ghi nhận vào chiều 24/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã giảm chút ít. Giá vàng thế giới leo thang, vàng nhẫn trong nước hướng tới 82 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH Giá vàng thế giới đêm 24/9 cao hơn khoảng 27,7% (571 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 79,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 24/9. Giá vàng thế giới tăng không ngừng nghỉ trước triển vọng đồng USD đi xuống và căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn tiếp tục lên đỉnh cao lịch sử mới. Vàng tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh đồng USD giảm thêm. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, từ mức 5,25-5,5%/năm xuống 4,75-5%/năm và dự kiến sẽ có thêm hai đợt giảm nữa, tổng cộng 0,5-0,75 điểm phần % trong những tháng còn lại của năm 2024. Trong năm 2025 và năm 2026, Fed sẽ tiếp tục cắt giảm và lãi suất có thể về mức khoảng 3%. Đồng USD được dự báo sẽ giảm giá dài hạn. Dù vậy, mức giảm của USD chưa nhiều do nhiều quốc gia khác cũng đã và đang giảm lãi suất, bơm tiền ra nền kinh tế. Hơn thế, kinh tế Mỹ vẫn khá tích cực, không có dấu hiệu rơi vào một cuộc suy thoái. Vàng tăng giá còn do căng thẳng leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Li Băng. “Thùng thuốc súng” Trung Đông cận kề với một cuộc chiến tranh khốc liệt trên diện rộng, nguy cơ thành một cuộc chiến toàn khu vực. Dự báo giá vàng Điều mà giới quan sát lo ngại là Trung Đông sẽ trở nên hỗn loạn trong một thời gian dài. Xung đột lần này có thể thay đổi toàn bộ cục diện khu vực này. Nhiều dự báo cho rằng, căng thẳng tại Trung Đông có thể sẽ kéo dài, lan rộng và khốc liệt. Giá vàng sẽ hưởng lợi từ những bất ổn như vậy. Mặc dù đã tăng rất mạnh, khoảng 28% kể từ đầu năm nhưng vàng được dự báo sẽ tiếp tục leo thang và lập đỉnh cao mới từ nay đến cuối năm và cả năm 2025. Vàng có khả năng lên mức 2.700 USD/ounce vào cuối năm nay và sẽ lên 3.000 USD/ounce trong nửa đầu năm sau. Vàng được dự báo tăng giá không chỉ vì đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị gia tăng mà còn do sức cầu đến từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ. Thị trường vàng sắp vào mùa cao điểm khi lễ Giáng sinh và mùa cưới tại châu Á sắp tới.