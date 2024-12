Giá vàng hôm nay 25/12/2024: Thiếu tin hỗ trợ, SJC và nhẫn trơn dự báo giảm tiếp

Giá vàng hôm nay 25/12/2024 trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm do thị trường thiếu thông tin hỗ trợ. Ở trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn dự báo giảm tiếp sau khi đã đồng loạt giảm trong phiên hôm qua. Tới 20h20' tối 24/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.614 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.654 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 24/12 cao hơn khoảng 26,7% (551 USD/ounce) so với đầu năm. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 81,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 24/12. Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm do thị trường thiếu thông tin hỗ trợ. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm ở trong nước trước khi kết phiên hôm qua. Vàng thế giới giảm giá chủ yếu do đồng USD quay đầu tăng giá và thị trường thiếu thông tin hỗ trợ, trong thời điểm nhiều nước bắt đầu bước vào kỳ nghỉ dài lễ Noel và Tết Dương lịch. Thị trường đang tiếp tục đánh giá kết quả cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) vào tuần trước. Giới đầu tư có xu hướng đánh cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ rất thận trọng trong việc hạ lãi suất trong năm sau. Giá vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Minh Hiền Đồng USD có xu hướng nhích lên dù đang ở mức rất cao. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trên đà đi lên. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - tăng vọt từ mức 106 điểm hồi đầu tháng 12 lên 108,5 điểm hôm 19/12, trước khi hạ nhiệt về 108,1 điểm hôm 21/12 và tới đầu phiên 24/12 (giờ Mỹ) đang ở mức 108,2 điểm. Theo tín hiệu từ các quan chức Fed, cơ quan này sẽ có 2 lần giảm lãi suất trong năm 2025, thay vì 4 lần như kỳ vọng trước đó. Vàng giảm còn do giao dịch trầm lắng trong khoảng thời gian nghỉ lễ. Căng thẳng địa chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới cũng hạ nhiệt. Tại Syria, tình hình đã ổn định hơn sau khi chính quyền mới do tổ chức Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu được thành lập và tiến tới hợp nhất các lực lượng dân quân vào quân đội chính quy. Xung đột tại Ukraine cũng được kỳ vọng sẽ sớm tới hồi kết, khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sắp quay trở lại Nhà Trắng. Quan chức Ukraine cho rằng Kiev phải chuẩn bị cho các cuộc đàm phán "không thể tránh khỏi" với Nga sau chiến thắng của ông Trump. Dự báo giá vàng Mặc dù thiếu thông tin hỗ trợ nhưng mức giảm giá của vàng không nhiều. Giá vàng giao ngay vẫn trụ khá vững trên ngưỡng 2.600 USD/ounce. Trong năm 2025, đồng USD được dự báo yếu đi theo xu hướng giảm lãi suất của Fed và sức cầu đối với vàng của ngân hàng trung ương nhiều nước sẽ hỗ trợ cho mặt hàng kim loại quý. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã khởi động lại hoạt động mua vàng vào tháng 11 vừa qua sau 6 tháng tạm dừng. Vàng cũng đang trong mùa cao điểm tiêu thụ ở khu vực châu Á. Đây là yếu tố được kỳ vọng sẽ giữ cho giá vàng không bị giảm mạnh. Năm tới, dự báo vàng cũng được hỗ trợ bởi tình trạng giá cả, lạm phát leo thang khi các nước đẩy mạnh bơm tiền để kích thích kinh tế. Trung Quốc có kế hoạch bán hơn 410 tỷ USD giá trị trái phiếu đặc biệt trong năm 2025 để thúc đẩy nền kinh tế lớn số 2 thế giới.