Giá vàng hôm nay 25/11: Vàng tăng giá mạnh

Fed đêm 23/11 (giờ Việt Nam) công bố biên bản họp kỳ trước với một nội dung quan trọng: phần lớn các thành viên đồng thuận cho rằng, việc giảm tốc độ tăng lãi suất sẽ phù hợp hơn. Một số thành viên Fed cho rằng, việc làm chậm tốc độ tăng lãi suất có thể làm giảm nguy cơ bất ổn trong hệ thống tài chính.

Điều này đồng nghĩa với việc Fed sẽ áp dụng những bước tăng lãi suất ở mức thấp hơn trong các đợt tăng năm 2022 và 2023.

Trong cuộc họp sắp tới (vào 14/12), theo CNBC, các nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ chỉ tăng 50 điểm phần trăm.

Vàng tăng giá do đồng USD suy hạ nhiệt khá nhanh. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - giảm về 105,82 điểm, so với mức 107 điểm trong tuần trước.

Hồi cuối tháng 9, chỉ số DXY từng lên ngưỡng gần 115 điểm.

Dự báo giá vàng