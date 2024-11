Giá vàng hôm nay 25/11/2024: Nga-Ukraine nóng rực, vàng nhẫn vượt 86 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 25/11/2024 trên thị trường thế giới dự báo tiếp tục tăng mạnh. Tuần qua, giá vàng SJC tăng 5 triệu đồng ở chiều mua, vàng nhẫn tăng 4,6 triệu đồng ở chiều mua. Phiên đầu tuần qua, SJC tăng 700.000 đồng ở cả 2 chiều, niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 80,5-83 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại Doji, giá vàng nhẫn 9999 ở mức 81,4 triệu đồng/lượng (chiều mua), tăng 400 nghìn đồng và 82,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Các phiên sau đó, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng, các cửa hàng kinh doanh vàng giới hạn bán ra. Trong 2 ngày, nhẫn trơn và miếng SJC tăng hơn 2 triệu đồng, bán ra lên 84,5 triệu đồng/lượng (nhẫn) và 85 triệu đồng (miếng). Phiên 20/11, giá vàng trong nước tiếp tục tăng vọt, vàng SJC và nhẫn trơn bùng nổ sát 86 triệu đồng/lượng. Ngày 22/11, giá vàng nhẫn trơn và miếng SJC tăng dựng đứng cả triệu đồng/lượng (mua vào), lên 86-86,7 triệu đồng/lượng. Chốt phiên cuối tuần, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 85-86,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 lên mức 85,6-86,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 87 triệu đồng/lượng (bán ra). Tuần qua, giá vàng miếng SJC tăng 3,5-5 triệu/lượng (bán - mua). Giá vàng nhẫn tăng khoảng 4,4 đến 5,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới dự báo tăng. Ảnh: Chí Hiếu Giá vàng thế giới chốt tuần giao ngay ở mức 2.690 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.693 USD/ounce. Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại, với mức tăng hơn 5,7% trong tuần và là mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 3/2023. Giá vàng được hỗ trợ bởi căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine cùng nguy cơ xung đột lan rộng. Theo một số nhà kinh tế, số liệu kinh tế kém khả quan như chỉ số niềm tin người tiêu dùng hay GDP quý III, có thể củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), qua đó đẩy giá vàng lên cao. Nhà phân tích độc lập Jesse Colombo cho rằng, giá vàng vẫn đang trên đà đạt mức cao kỷ lục mới so với USD và các loại tiền tệ toàn cầu lớn khác khi xem xét cùng với hiệu suất của đồng euro. “Ông Trump có thể gây áp lực buộc Fed phải giữ lãi suất ở mức cực thấp để thúc đẩy giá tài sản và tạo ra sự bùng nổ trong nhiệm kỳ của ông ấy, cũng như tăng chi tiêu để khiến nền kinh tế có vẻ như đang phát triển mạnh”, ông Colombo nói. Tuần này, thị trường Mỹ có kỳ nghỉ lễ Tạ ơn, ngày Black Friday và một số báo cáo kinh tế công bố,… tác động tới giá vàng. Dự báo giá vàng Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy thị trường lạc quan về triển vọng giá vàng trong ngắn hạn. Dựa trên xu hướng gần đây, chuyên gia này dự báo giá vàng sẽ dao động trong khoảng 2.690-2.715 USD/ounce. Rich Checkan, Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho rằng giá vàng tuần này có thể tăng. Giá vàng có xu hướng tăng sau đợt bán tháo mạnh do bầu cử tại Mỹ, căng thẳng leo thang giữa Nga - Ukraine và nhu cầu mua vào mạnh mẽ khi giá ở mức thấp. Tuần này, nhà đầu tư sẽ tham gia thị trường nhiều hơn. Theo Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, mức tăng hàng tuần khoảng 5% bù đắp cho mức lỗ trước đó. Giá vàng đóng cửa trên 2.700 USD/ounce báo hiệu giá vàng có thể tăng trở lại. Với diễn biến địa chính trị, giá vàng có thể tăng lên 3.000 USD/ounce vào năm tới.