Giá vàng hôm nay 24/9/2024 tăng kỷ lục do căng thẳng leo thang tại Trung Đông

Giá vàng hôm nay 24/9/2024 trên thị trường quốc tế bật tăng dữ dội do xung đột quân sự leo thang giữa Israel và Hezbollah, thúc đẩy nhu cầu tìm nơi trú ẩn tài sản. Giá vàng nhẫn trong nước vượt 81 triệu đồng/lượng, lập kỷ lục mới. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 23/9, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.633,4 USD/ounce, tăng 0,52% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.647,9 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 23/9 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng dữ dội lên đỉnh cao kỷ lục mới do nhu cầu trú ẩn an toàn sau cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, giữa Israel và Hezbollah. Ngoài diễn biến địa chính trị đang xảy ra, giá vàng vẫn đang được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần trước. Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cho biết, môi trường lãi suất hấp dẫn và nền kinh tế Mỹ tăng trưởng ổn định thu hút sự quan tâm nhiều hơn của giới đầu tư phương Tây trở lại với thị trường vàng. Qua đó, vàng có thể tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn trong thời gian tới. Giá vàng tăng sau căng thẳng quân sự tại Trung Đông. Ảnh: HH Ngoài ra, Sean Lusk, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại của Walsh Trading, cũng cho rằng, ngân hàng trung ương các nước trên toàn cầu vẫn đang tăng cường dự trữ vàng, đồng thời môi trường lãi suất thấp sẽ làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý. Ở một góc nhìn khác, Marc Chandler, Tổng giám đốc của Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng đang ở mức đỉnh, điều này có thể khiến một số nhà giao dịch quyết định bán chốt lời. Ngoài ra, trong thời gian tới, thị trường kim loại quý sẽ ít biến động bởi vàng đang vượt qua mức giá kỳ vọng 2.604 USD/ounce, điều này có thể khiến nhà đầu tư không vội vàng mua vào mà sẽ chờ đợi cơ hội giảm giá. Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường của StoneX Bullion, đưa ra lời cảnh báo rằng, giới đầu tư nên thận trọng với tín hiệu chốt lời và đảo chiều ngắn hạn của kim loại quý. Tại thị trường trong nước, chốt phiên 23/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 82 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 79,5-80,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Doji Hà Nội và Doji TPHCM niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 82 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng nhẫn tại Doji ở mức 79,95-81,1 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long lên 79,98-81,08 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) Dự báo giá vàng Các chuyên gia dự báo, Fed có thể có thêm 1-2 đợt cắt giảm lãi suất nữa từ nay đến cuối năm. Nếu điều này diễn ra thì đồng USD tiếp tục giảm sâu sẽ là chất xúc tác quan trọng cho giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah tại dải Gaza làm căng thẳng thêm những bất ổn địa chính trị trên thế giới, điều này sẽ giúp vàng có lợi thế hơn khi nhu cầu trú ẩn tài sản tiếp tục được gia tăng của nhà đầu tư. Robert Minter, Giám đốc chiến lược đầu tư của Abrdn, nhận xét, vàng đang được thúc đẩy bởi chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed. Ông dự báo, với nhu cầu gia tăng từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, giá vàng có thể vượt mốc 3.000 USD/ounce trong tương lai gần.