Giá vàng hôm nay 24/8: Vàng cùng USD tăng mạnh

Vàng tăng còn do nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới chịu áp lực giảm do nền kinh tế đón nhận nhiều tín hiệu không mấy tích cực.

Trên thế giới, vàng tăng giá chủ yếu do lực cầu bắt đáy trở lại khi mặt hàng kim loại quý trụ được ở ngưỡng 1.900 USD/ounce cho dù áp lực từ USD rất lớn.

Dự báo giá vàng

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng trên thế giới bị kìm hãm lại bởi USD đang mạnh lên. Gần đây, đồng USD mạnh lên khá rõ ràng so với các đồng tiền chủ chốt. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới) đã tăng lên đến 103,5 điểm, so với mức đáy 997 điểm hồi giữa tháng 7.

USD thế giới lên giá mạnh giữa lúc trong tuần qua Trung Quốc tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ khiến đồng Nhân dân tệ tiếp đà suy yếu. So với đầu năm, đồng NDT đã giảm 5,6%.

Dù ngân hàng trung ương nhiều nước đẩy mạnh mua vàng, mặt hàng kim loại quý được dự báo chưa thể bứt phá đi lên khi USD còn tăng giá.

Fed dự kiến tăng lãi suất thêm 1 lần nữa trong tháng 9 và giữ lãi suất ở mức cao trong một thời gian tương đối dài.