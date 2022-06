Giá vàng hôm nay 24/6: Áp lực suy thoái kinh tế, vàng giảm giá mạnh

Mở cửa thị trường ngày 24/6, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội giảm 150 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h30' ngày 24/6, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

SJC TP.HCM: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,70 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,60 triệu đồng/lượng



SJC Đà Nẵng: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,72 triệu đồng/lượng



Doji Đà Nẵng: 67,80 triệu đồng/lượng - 68,60 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h40' hôm nay (ngày 24/6, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.825,3 USD/ounce, giảm 7,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 7 trên sàn Comex New York ở mức 1.825,9 USD/ounce, giảm 13,1 USD/ounce so với đêm qua.