Giá vàng hôm nay 23/8: Sau chuỗi ngày ì ạch, vàng tăng đột biến

Mở cửa thị trường ngày 23/8, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giữ nguyên so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h ngày 23/8, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Tính tới 14h50' ngày 23/8, giá vàng 9999 của SJC tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Kết thúc phiên giao dịch 22/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 66,00 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,00 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 66,00 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,02 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 65,95 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,95 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 66,30 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,00 triệu đồng/lượng (bán ra)

Ảnh: Hoàng Hà

Giá vàng quốc tế

Tới 9h10' hôm nay (ngày 23/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.739,1 USD/ounce, tăng 5,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.753,1 USD/ounce, tăng 6,9 USD/ounce so với đêm qua.