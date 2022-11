Giá vàng hôm nay 23/11: Vàng chịu áp lực giảm

Điều này đồng nghĩa với việc đồng USD chưa thể giảm nhanh dù đã tăng hơn 12% so với đầu năm.

Vàng chịu áp lực giảm còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu vẫn ở mức thấp. WTI vẫn ở mức 81 USD/thùng.

Dự báo giá vàng

Vàng tiếp tục phụ thuộc nhiều vào biến động của đồng USD và gặp nhiều khó khăn để có thể bứt phá đi lên khi đồng bạc xanh vẫn lấn lướt các đồng chủ chốt khác.

Chuyên gia từ Whitepaper cho rằng, đồng USD giữ vai trò thống trị trong giao dịch toàn cầu nhờ vào một nền kinh tế mạnh mẽ.

Một số chuyên gia cho rằng, Mỹ quan tâm đến việc duy trì sự bá chủ của USD để có thể thống trị thương mại thế giới. Và do đó, Mỹ muốn ngăn chặn các loại tiền thay thế, bao gồm cả Bitcoin.

Từ đầu năm tới nay, đồng USD đã tăng hơn 12% do Fed tăng mạnh lãi suất và do USD được xem là kênh trú bão an toàn.

Đây là sự cản trở đối với vàng.

Tuy nhiên, vàng đang được hỗ trợ bởi sức cầu có thể gia tăng vào mùa cao điểm tiêu thụ vàng tại châu Á: mùa lễ tết tại Trung Quốc và Ấn Độ.