Giá vàng hôm nay 23/11/2024 tăng vọt do xung đột leo thang, SJC và nhẫn bứt phá?

Giá vàng hôm nay 23/11/2024 trên thị trường thế giới tăng mạnh do xung đột Nga và Ukraine leo thang. Giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn trong nước nhiều khả năng tiếp tục đà bứt phá. Ngày 22/11, giá vàng nhẫn trơn và vàng SJC tăng dựng đứng cả triệu đồng/lượng (mua vào). Mở cửa đầu giờ sáng, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84,5-86 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 lên mức 85-86 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục điều chỉnh đi lên trong ngày. Kết thúc phiên chiều, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84,6-86,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại Doji, giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 85,2-86,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng 9999 tại SJC là 84,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 84,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng thế giới tăng mạnh. Ảnh: Kitco Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay mở cửa đầu phiên giao dịch tại Mỹ tăng mạnh do nhu cầu mua trú ẩn an toàn lên cao. Giá vàng thế giới (lúc 21h ngày 22/11, giờ VN) giao ngay ở mức 2.690 USD/ounce, tăng 0,82% so với đầu phiên. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.693 USD/ounce. Theo Kitco, căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine leo thang, nguy cơ xung đột lan rộng, khiến giá vàng tăng mạnh. Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, cho biết giá vàng đang được hỗ trợ bởi căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine. Vàng thường là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, rủi ro kinh tế và môi trường lãi suất thấp. Tại Mỹ, thị trường đang theo dõi chặt chẽ các cuộc bổ nhiệm nội các của ông Donald Trump. Nội các của chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu hình thành. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn quan tâm tới các đề xuất khác của ông Trump bao gồm trục xuất hàng loạt và cắt giảm thuế có thể dẫn đến lạm phát cao hơn và hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng mạnh, đứng ở 107,41 điểm, đạt mức cao nhất 2 năm. Theo công cụ CME Fedwatch, thị trường đang dự đoán 59,4% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12. Giá dầu thô tương lai Nymex yếu hơn và giao dịch quanh mức 69,75 USD/thùng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện là 4,39%. Dự báo giá vàng Theo Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, căng thẳng địa chính trị thúc đẩy một số dòng tiền tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn. Khi bất ổn kinh tế bất ổn hoặc rủi ro chính trị gia tăng, nhà đầu tư tìm kiếm các kênh an toàn hơn để bảo vệ giá trị tài sản. Matthew Jones, nhà phân tích kim loại quý tại Solomon Global cho rằng, trong bối cảnh như hiện nay, giá vàng có thể hướng tới 2.800 USD/ounce trước Giáng sinh.