Giá vàng hôm nay 23/10/2024: Vàng nhẫn vọt lên gần 88 triệu đồng, tăng 39%

Giá vàng hôm nay 23/10/2024 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh giữa lúc Trung Đông nóng rực. Giá vàng miếng SJC leo thang lên 89 triệu, còn vàng nhẫn lên gần 88 triệu đồng, tăng 39,4% kể từ đầu năm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10, giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết 87-89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 1 triệu đồng ở 2 chiều so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn trong nước hôm 22/10 liên tiếp lập các đỉnh cao mới và lên sát với giá vàng miếng. Chiều 22/10, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 86-87,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 86,8-87,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng khoảng 1,1 đồng/lượng so với phiên liền trước. Đây là mức cao kỷ lục mới. Tới 20h ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.739 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.750 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 22/10 cao hơn khoảng 32,8% (676 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 84,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 22/10. Vàng tăng giá trong bối cảnh đồng USD cũng leo thang những phiên gần đây. Mặt hàng kim loại quý tăng chủ yếu do căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông khi quân đội Israel tiếp tục tập kích các cứ điểm quân sự của Hezbollah ở Lebanon. Giá vàng nhẫn tăng vọt lên gần 88 triệu đồng/lượng. Ảnh: MH Giá vàng thế giới còn được hỗ trợ khi dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán Mỹ có dấu hiệu giảm sau khi các chỉ số Dow Jones, S&P500, Nasdaq đều liên tiếp lập kỷ lục trong gần 5 tháng qua. Chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ ghi nhận chuỗi tăng kéo dài từ tháng 3/2020 tới nay, điểm số tăng gần gấp đôi, từ mức dưới 22.000 điểm lên đỉnh cao lịch sử 43.275 điểm cuối tuần trước. Sau 6 phiên tăng điểm và liên tục lập kỷ lục cao mới, Dow Jones có 2 phiên giảm điểm hôm 21/10 và đầu phiên 22/10 (tối 22/10 giờ Việt Nam). Chứng khoán Mỹ có thể bước vào giai đoạn đi ngang và có thể giảm khi áp lực chốt lời lên cao và sắp tới sẽ thiếu thông tin hỗ trợ. Mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp qua đi. Dòng tiền vào chứng khoán Trung Quốc cũng chậm lại sau khi chỉ số CSI 300 có đợt tăng tới hơn 30%. Dự báo giá vàng Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn nước rút, rất quyết liệt với dấu hiệu đảo chiều về phía ông Donald Trump. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 5/11. Đây được xem có thể là một bước ngoặt cho thị trường vàng. Nhiều người tin rằng, ông Trump có thể giải quyết được xung đột địa chính trị ở một số khu vực, qua đó kéo giá vàng đi xuống. Tuy nhiên, cũng không ít người e ngại những chính sách mạnh tay của ông Trump có thể khiến thế giới rúng động. Nhiều chuyên gia dự báo cả ông Trump và bà Kamala Harris đều sẽ đẩy mạnh bơm tiền, kích thích kinh tế nếu trung cử. Bên cạnh đó, vàng còn được hưởng lợi khi Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất theo kế hoạch đề ra.