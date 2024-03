Giá vàng hôm nay 22/3/2024 tiếp đà rơi tự do, vàng SJC xuống 80,6 triệu đồng

Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 ngày 21/3 (theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.194,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.209,60 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh trong đầu phiên giao dịch (ngày 21/3, theo giờ Mỹ). Thị trường vẫn đang nhận được sự tác động tích cực từ chính sách tiền tệ ôn hòa của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Sau cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed, thị trường vàng gần như được tiếp thêm động lực mới. Cụ thể, vàng thế giới đã tăng mạnh khi Fed quyết định giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp lần này, đồng thời cho biết khả năng sẽ có 3 lần giảm lãi suất trong năm 2024.

Bên cạnh đó, vàng cũng được hưởng lợi nhờ sức mạnh của đồng USD yếu hơn sau quyết định của Fed.

Theo nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong tại New York, vàng có nhiều động lực để phục hồi trở lại các mức cao mọi thời đại mới khi rủi ro chính sách tiền tệ từ Fed không còn nữa. Đồng thời, ông Tai Wong cho rằng, vàng cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng địa chính trị.

Chiến lược gia hàng hóa David Wilson của BNP Paribas cũng cho biết, nhu cầu mua vàng của các nhà bán lẻ và nhà đầu tư tại Trung Quốc đang tăng lên và đó là cũng là động lực mạnh mẽ với kim loại quý.