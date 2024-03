Giá vàng hôm nay 22/3/2024 thế giới tăng mạnh, trong nước chờ chính sách

Bên cạnh đó, vàng cũng được hưởng lợi nhờ sức mạnh của đồng USD yếu hơn sau quyết định của Fed.

Theo nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong tại New York, vàng có nhiều động lực để phục hồi trở lại các mức cao mọi thời đại mới khi rủi ro chính sách tiền tệ từ Fed không còn nữa. Đồng thời, ông Tai Wong cho rằng, vàng cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng địa chính trị.

Chiến lược gia hàng hóa David Wilson của BNP Paribas cũng cho biết, nhu cầu mua vàng của các nhà bán lẻ và nhà đầu tư tại Trung Quốc đang tăng lên và đó là cũng là động lực mạnh mẽ với kim loại quý.

Dự báo giá vàng