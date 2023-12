Giá vàng hôm nay 22/12/2023 trên đỉnh lịch sử, vẫn nóng rẫy

Trong nước, giá vàng miếng SJC tiếp tục đi lên và đạt mức cao lịch sử 75,82 triệu đồng/lượng vào chiều 21/12.

Vàng thế giới quay đầu tăng trở lại trên sàn New York vào đêm 21/12 (giờ Việt Nam) sau khi chịu áp lực điều chỉnh giảm trên sàn châu Âu trước đó. Giá vàng tăng chủ yếu do đồng USD giảm. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - tiếp tục giảm nhẹ xuống còn 102 điểm.

Như vậy, đồng USD giảm đều đặn và so với đầu tháng 10 đã giảm 4,7%, từ mức 107 điểm xuống 102 điểm như hiện tại.

Vàng thế giới tăng giá còn do bất ổn địa chính trị vẫn chưa hạ nhiệt ở nhiều khu vực trên thế giới.