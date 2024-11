Giá vàng hôm nay 22/11/2024 vẫn leo thang, miếng SJC và nhẫn tăng dựng đứng

Giá vàng hôm nay 22/11/2024 trên thị trường quốc tế tiếp đà phục hồi khi Mỹ công bố đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự báo. Vàng nhẫn và miếng SJC trong nước tiếp tục tăng dựng đứng. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 21/11, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.664,4 USD/ounce, tăng 0,65% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.667,2 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 21/11 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tiếp đà hồi phục sau khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 213.000 đơn, thấp hơn con số dự báo trước đó là 220.000 đơn. Số liệu này sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ nhiệt thêm lãi suất, nhờ đó vàng có nhiều lợi thế. Trong các phiên gần đây, vàng thế giới hồi phục bởi các nhà đầu tư đẩy mạnh tìm nơi trú ẩn an toàn cho tài sản của mình trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Nga-Ukraine. Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết, căng thẳng địa chính trị đã khơi dậy sự quan tâm đến các tài sản trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư, trong đó có vàng. Đồng thời, đồng USD đã giảm đi sức mạnh trong nhiều phiên trở lại đây, khiến vàng lấy lại sức mạnh của mình. Vàng thế giới tiếp đà hồi phục. Ảnh: Bloomberg Hiện tại, mọi sự chú ý của nhà đầu tư đang đổ dồn vào việc Fed sẽ cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản nữa vào cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 18/12. Theo Ngân hàng ANZ, nếu Fed không cắt giảm lãi suất thì giá vàng sẽ bị kìm hãm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, bất ổn kinh tế vĩ mô và địa chính trị, cùng nhu cầu vật chất, sẽ duy trì tâm lý lạc quan trên thị trường vàng. Tại thị trường trong nước, chốt phiên 21/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 83,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Tương tự, Doji niêm yết ở mức 83,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,2 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 83,7-85,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 84,8-85,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Mark Leibovit, chuyên gia từ VR Metals/Resource Letter, dự báo giá vàng thế giới có thể giảm xuống mức 2.300 USD/ounce trước khi phục hồi. Tuy nhiên, ông tin rằng trong tương lai, giá vàng có thể đạt tới 3.700 USD/ounce. Theo các nhà phân tích, ngoài yếu tố địa chính trị, giá vàng cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu thụ cao điểm tại châu Á, đặc biệt trong mùa cưới và lễ hội cuối năm. Các thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ dự kiến tiếp tục tăng mạnh nhu cầu mua vàng vật chất trong năm nay. Các chuyên gia đến từ Ngân hàng ANZ cho rằng, trong ngắn hạn, giá vàng có thể dao động từ 2.670-2.725 USD/ounce. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn tích cực, với kỳ vọng giá vàng sẽ đạt các mốc cao hơn vào năm 2025.