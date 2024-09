Giá vàng hôm nay 21/9/2024 vọt lên đỉnh mới, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay 21/9/2024 trên thị trường thế giới tăng. Quyết định hạ lãi suất của Fed và căng thẳng khu vực Trung Đông thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn của vàng tăng mạnh. Giá vàng thế giới lúc 20h30 (ngày 20/9, giờ VN) giao dịch ở mức 2.603 USD/ounce, tăng 0,69% so với đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.629 USD/ounce. Giá vàng tăng cao vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ. Thị trường vàng đón nhận thông tin tích cực từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc quyết định mạnh tay cắt giảm lãi suất. Giá vàng đạt mức cao kỷ lục mới trên 2.600 USD/ounce sau khi Fed giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Trong lịch sử, kim loại quý chưa bao giờ đạt được nhiều kỷ lục về giá cao mọi thời đại trong thời gian ngắn như vậy. Giá vàng thế giới tăng mạnh. Ảnh: C.Hùng Một yếu tố quan trọng khác tác động tới giá vàng là tình hình Trung Đông. Căng thẳng ở Trung Đông leo thang khiến nhu cầu tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn tăng cao. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đứng ở mức 100,72 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang đạt 3,713%. Giá dầu thô Nymex giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 71,50 USD/thùng. Trong khi đó, Ngân hàng Nhật Bản giữ nguyên lãi suất chính ở mức 0,25% như dự kiến, đồng thời để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong tương lai. Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay chính. Ngày 20/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 82 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 82 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng nhẫn trong nước tăng mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng, lập kỷ lục mới trên 80 triệu đồng/lượng (bán ra). Dự báo giá vàng George Milling-Stanley, Trưởng nhóm chiến lược vàng tại State Street Global Advisors, đánh giá diễn biến giá vàng hiện tại là phản ứng phù hợp đối với quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của Fed. Quyết định chính sách tiền tệ của Fed sẽ tiếp tục hỗ trợ các mục tiêu giá vàng trong tương lai. Vào tháng 6, Milling-Stanley nâng dự báo giá vàng sẽ đạt mức 2.200-2.500 USD/ounce. Hiện ông cho rằng giá vàng có thể giao dịch quanh mức từ 2.500-2.700 USD/ounce. Milling-Stanley nhận thấy tiềm năng vững chắc để giá vàng tăng lên mức 2.700 USD/ounce vào cuối năm.