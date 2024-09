Giá vàng hôm nay 20/9/2024: Thế giới tăng vọt lên đỉnh mới, vàng nhẫn phá kỷ lục

Giá vàng hôm nay 20/9/2024 trong nước vàng nhẫn chiều nay tăng thêm 550.000 đồng cả hai chiều, lên mốc cao kỷ lục hơn 80,2 triệu đồng/lượng (bán ra), vàng miếng SJC giữ nguyên ở 82 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng dữ dội, đạt đỉnh cao mới. Chiều nay, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng nhanh theo giá thế giới. Giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu đã vượt mốc lịch sử 80 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji chiều nay tăng giá vàng nhẫn thêm 550 nghìn đồng ở cả chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, đưa giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 lên mức kỷ lục 79,15-80,25 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 550 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng nay, niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long ở mức 79,13-80,23 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 78,6-79,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với buổi sáng. Tới 14h30' hôm nay (ngày 20/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay lên mức 2.607,4 USD/ounce, tăng 19,9 USD/ounce so với buổi sáng. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.631,8 USD/ounce. Chiều 20/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức gần 78,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước. Diễn biến giá vàng hôm nay cho thấy vàng nhẫn trong nước sáng nay được điều chỉnh tăng mạnh. Mở cửa sáng nay, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tăng mạnh giá vàng nhẫn thêm 500 nghìn đồng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 78,6-79,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cũng nâng giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 78,4-79,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long ở mức 78,58-79,68 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đầu phiên giao dịch 20/9, giá vàng 9999 của SJC tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, lên mức 82 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật lúc 8h05' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết lúc 8h37' như sau: Mua vào Bán ra SJC TP.HCM 80.000.000 đồng/lượng 82.000.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 80.000.000 đồng/lượng 82.000.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 80.000.000 đồng/lượng 82.000.000 đồng/lượng Bảng giá vàng SJC và Doji cập nhật đầu giờ sáng 20/9 Tỷ giá trung tâm ngày 20/9/2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.148 đồng/USD, giảm 19 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (20/9) được niêm yết phổ biến ở mức 24.370 đồng/USD (mua vào) và 24.740 đồng/USD (bán ra). Đến 8h56' hôm nay (ngày 20/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.587,5 USD/ounce, tăng 10,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.613,3 USD/ounce. Sáng 20/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức gần 78 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 19/9, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.576,6 USD/ounce, tăng 0,69% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.612,4 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch tại thị trường Mỹ, giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh trở lại sau khi lao dốc từ mức đỉnh. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Các nhà phân tích cho rằng, giá vàng bất ngờ quay đầu tăng, do nhà đầu tư lạc quan hơn vào chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới. Quyết định cắt giảm lãi suất của Fed là khởi đầu của một chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ rộng hơn của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Động thái của Fed mở ra kỷ vọng sẽ có thêm 1-2 lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay. Giá vàng quay đầu tăng mạnh. Ảnh: HH Adam Button, Trưởng phòng chiến lược tiền tệ của Forexlive, nói rằng căn cứ vào diễn biến kinh tế của Mỹ thời gian qua, khả năng Fed sẽ cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và 12. Robert Minter, Giám đốc chiến lược đầu tư của Abrdn cho biết, từ trước đến nay, các chu kỳ cắt giảm lãi suất thường thúc đẩy nhu cầu cao hơn của các nhà đầu tư vào vàng. Nhưng lần này, nhu cầu của ngân hàng trung ương và đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ rất cao. Đây là yếu tố giúp thị trường vàng chiếm ưu thế so với các kênh đầu tư khác. Tại thị trường trong nước, chốt phiên 19/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 79,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 81,8 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 77,9-79,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Doji Hà Nội niêm yết ở mức 79,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 81,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 79,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 81,8 triệu đồng/lượng. Dự báo giá vàng Ông Robert Minter dự báo, trong chu kỳ nới lỏng mới, việc vàng vượt mốc 3.000 USD/ounce chỉ là vấn đề thời gian. Julia Khandoshko, Tổng giám đốc điều hành công ty môi giới châu Âu, dự báo về dài hạn việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản sẽ thúc đẩy giá vàng tăng mạnh. Lãi suất giảm sẽ là động lực chính giúp giá vàng có thể đạt mức 3.000 USD/ounce. Các chuyên gia phân tích của ANZ dự báo, giá vàng sẽ tăng lên 2.900 USD/ounce vào cuối năm sau khi ghi nhận nửa đầu năm 2024 nhu cầu đầu tư rất mờ nhạt. Giá tăng cao không thể ngăn cản việc mua vào của các ngân hàng trung ương.