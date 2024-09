Giá vàng hôm nay 20/9/2024 quay đầu tăng mạnh, nhà đầu tư đặt niềm tin vào Fed

Giá vàng hôm nay 20/9/2024 trên thị trường quốc tế tăng mạnh, thị trường kỳ vọng vào chính sách tiền tệ tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 19/9, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.576,6 USD/ounce, tăng 0,69% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.612,4 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch tại thị trường Mỹ, giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh trở lại sau khi lao dốc từ mức đỉnh. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Các nhà phân tích cho rằng, giá vàng bất ngờ quay đầu tăng, do nhà đầu tư lạc quan hơn vào chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới. Quyết định cắt giảm lãi suất của Fed là khởi đầu của một chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ rộng hơn của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Động thái của Fed mở ra kỷ vọng sẽ có thêm 1-2 lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay. Giá vàng quay đầu tăng mạnh. Ảnh: HH Adam Button, Trưởng phòng chiến lược tiền tệ của Forexlive, nói rằng căn cứ vào diễn biến kinh tế của Mỹ thời gian qua, khả năng Fed sẽ cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và 12. Robert Minter, Giám đốc chiến lược đầu tư của Abrdn cho biết, từ trước đến nay, các chu kỳ cắt giảm lãi suất thường thúc đẩy nhu cầu cao hơn của các nhà đầu tư vào vàng. Nhưng lần này, nhu cầu của ngân hàng trung ương và đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ rất cao. Đây là yếu tố giúp thị trường vàng chiếm ưu thế so với các kênh đầu tư khác. Tại thị trường trong nước, chốt phiên 19/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 79,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 81,8 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 77,9-79,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Doji Hà Nội niêm yết ở mức 79,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 81,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 79,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 81,8 triệu đồng/lượng. Dự báo giá vàng Ông Robert Minter dự báo, trong chu kỳ nới lỏng mới, việc vàng vượt mốc 3.000 USD/ounce chỉ là vấn đề thời gian. Julia Khandoshko, Tổng giám đốc điều hành công ty môi giới châu Âu, dự báo về dài hạn việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản sẽ thúc đẩy giá vàng tăng mạnh. Lãi suất giảm sẽ là động lực chính giúp giá vàng có thể đạt mức 3.000 USD/ounce. Các chuyên gia phân tích của ANZ dự báo, giá vàng sẽ tăng lên 2.900 USD/ounce vào cuối năm sau khi ghi nhận nửa đầu năm 2024 nhu cầu đầu tư rất mờ nhạt. Giá tăng cao không thể ngăn cản việc mua vào của các ngân hàng trung ương.